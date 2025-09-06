Miguel Tellado: "Sánchez no es la víctima de los casos de corrupción, sino el cerebro"

Miguel Tellado (Ferrol, 1974) explica en esta entrevista con EL PERIÓDICO la agenda de regeneración que propugna el Partido Popular, y vuelve a plantear a las claras su propósito de que Alberto Núñez Feijóo presida la próxima legislatura un gobierno monocolor, es decir: sin coaligarse con Vox.

El presidente del PP ha iniciado el curso planteando una reforma que impida a un presidente completar un mandato sin Presupuestos, como va camino de hacer Pedro Sánchez. ¿Es viable?

Se puede hacer, es viable y habrá que ver cómo se materializa, si puede ser a través de la modificación de la ley general tributaria o si tiene que ser mediante una modificación constitucional. La realidad es que no parece razonable que un gobierno continúe cuando no obtiene el apoyo parlamentario para una ley tan importante como es la ley anual de presupuestos. Creemos que lo que proponemos entra dentro de lo normal en cualquier democracia. Hay países de nuestro entorno que ya tienen esa previsión legislativa y hay otros en los que la práctica política conlleva esa circunstancia. Sánchez pretende gobernar de espaldas al legislativo, eso es una barbaridad.

Miguel Tellado, durante la entrevista en la sede del PP. / José Luis Roca

¿El caso Cerdán va a deparar novedades que afecten al Gobierno?

Bueno, yo creo que estamos conociendo casos de corrupción que de forma aislada cada uno de ellos haría caer a cualquier gobierno democrático y lamentablemente, pese al goteo de casos de corrupción que estamos viviendo en nuestro país y que afectan a Pedro Sánchez, a su entorno personal, a su partido y a su gobierno, pues pretenden hacernos ver que aquí no pasa nada. Creo que estamos ante casos de corrupción sistémica y que Sánchez es el número uno, así le llamaban los miembros de la trama y así se pudo determinar a la vista de escuchas que han sido publicadas por distintos medios de comunicación. Sánchez no es la víctima de los casos de corrupción que le rodean. Es probablemente el cerebro, el autor intelectual de una trama de corrupción que atraviesa al Partido Socialista y al gobierno que él preside.

El señor Montoro no ha sido nombrado, en ningún caso, por Feijóo Miguel Tellado — Secretario general del Partido Popular

Del 1 al 10, ¿cuánto le preocupa el caso Montoro?

Mire, no es que nos preocupe o no nos preocupe, el señor Montoro tendrá que rendir cuentas en el juzgado cuando le llamen a declarar y aclarar qué es lo que ha sucedido en esa cuestión. Desde luego, el señor Montoro no ha sido nombrado en ningún caso por el presidente Feijóo, pertenece a gobiernos de etapas anteriores y nosotros lo único que podemos decir es lo que siempre hemos dicho ante determinados casos de corrupción, que la justicia haga su trabajo y nosotros respetaremos todas esas acciones judiciales.

¿No compromete la incorporación a Génova de su ex secretario de Estado, Alberto Nadal?

Alberto Nadal nada tiene que ver con esas cuestiones que están siendo investigadas.

España merece un gobierno monocolor presidido por Feijóo Miguel Tellado — Secretario general del Partido Popular

¿Por qué no gobernar con Vox?

En España solo ha habido dos gobiernos de coalición, los dos de Pedro Sánchez, el primero con Podemos y el segundo con Sumar. Por lo tanto, en nuestro país, sin mayoría absoluta, han podido disponer de un gobierno en solitario Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. ¿Por qué Alberto Núñez Feijóo tiene que renunciar a tener un gobierno solitario? España merece un gobierno serio, un gobierno único, un gobierno unido y por eso apostamos por ese gobierno monocolor. También es verdad que el contexto político actual nos permite tener esa aspiración. Hoy todas las encuestas dibujan que el Partido Popular estaría en condiciones de obtener más escaños que Sánchez y todos sus socios juntos. No tendría ningún sentido que el apoyo que nos ofreció Vox a la investidura de Feijóo en 2023 [que no salió adelante] con 137 escaños no se pueda ofrecer cuando el Partido Popular todas las encuestas lo sitúan por encima de 150.

Es inevitable preguntarle por dos incógnitas de cara a las municipales y autonómicas de 2027. La primera, José Luis Martínez-Almeida.

Es un gran alcalde y estoy seguro de que volverá a ser candidato.

¿Y de ministro de Justicia le ve?

[Sonríe] Yo creo que hacer quinielas sobre el futuro gobierno de Feijóo solo lleva a pensar que ustedes creen que su victoria es inmediata, y yo también lo creo. Almeida podría estar perfectamente en esa quiniela, pero le corresponderá a Feijóo decidir dónde cree que debe estar Almeida en el futuro. Es un gran gestor y allí donde esté será un gran servidor público.

Carlos Mazón.

Ha comprometido su futuro al de la reconstrucción. Y yo creo que es un político que ha demostrado agallas para enfrentarse a una situación compleja. Quizás lo más fácil hubiera sido tirar la toalla, pero se ha puesto al frente de la reconstrucción y está trabajando duro junto a todo su Gobierno en atender a las víctimas de la dana y en poner soluciones allí donde el Gobierno de España ha dado la espantada.