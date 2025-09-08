Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

GUERRA EN GAZA

Israel prohíbe a Yolanda Díaz y Sira Rego la entrada en el país

La vicepresidenta del Gobierno asegura estar "orgullosa" de la medida

La vice-presidenta segona del Govern central i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz / A. Pérez Meca - Europa Press

Ana Cabanillas

Mario Saavedra

Madrid

Israel toma represalias contra el Gobierno de España y prohíbe la entrada al país de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la minsitra de Infancia, Sira Rego, ambas de Sumar. La decisión llega este lunes, cuando el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un paquete de medidas contra el estado israelí, al que acusa de "genocidio" por la ofensiva que mantiene desde hace casi tres años en Gaza.

La líder de Sumar en el Gobierno ha dicho en redes sociales estar "orgullosa" de recibir esa sanción. "Es un orgullo que un estado que perpetra un genocidio nos prohíba la entrada a Sira Rego y a mi. Vamos a seguir luchando por los derechos del pueblo Palestino le guste al señor Netanyahu o no", defendió.

