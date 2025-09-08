GUERRA EN GAZA
Israel prohíbe a Yolanda Díaz y Sira Rego la entrada en el país
La vicepresidenta del Gobierno asegura estar "orgullosa" de la medida
Israel toma represalias contra el Gobierno de España y prohíbe la entrada al país de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la minsitra de Infancia, Sira Rego, ambas de Sumar. La decisión llega este lunes, cuando el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un paquete de medidas contra el estado israelí, al que acusa de "genocidio" por la ofensiva que mantiene desde hace casi tres años en Gaza.
La líder de Sumar en el Gobierno ha dicho en redes sociales estar "orgullosa" de recibir esa sanción. "Es un orgullo que un estado que perpetra un genocidio nos prohíba la entrada a Sira Rego y a mi. Vamos a seguir luchando por los derechos del pueblo Palestino le guste al señor Netanyahu o no", defendió.
Noticia en ampliación
- Adiós a una vida de recuerdos en la playa de Babilonia de Guardamar
- Hacienda beneficiará con 1.150 euros a las personas que vivan con personas mayores de 65 años
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social lo confirma: 'No va a ser necesario tener largas carreras de cotización”
- Así es la app alicantina para vender libros usados que te vacía la estantería
- TM Tower logra 40 reservas en 48 horas y confirma la fuerte demanda por vivienda en altura en Benidorm
- Fallece José Manuel Hernández, Intendente Jefe de la Policía Local de Aspe
- El embrujo del eclipse 'Luna de Sangre' se verá hoy en Alicante: consulta la hora y los mejores lugares para disfrutarlo
- Villena exhibe su poderío con una Entrada de récord con 38 escuadras especiales