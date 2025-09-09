Vox clama contra el PP por defender el entendimiento con Junts y ubicarlo en el "centroderecha"

Vox ha puesto el grito en el cielo por las declaraciones del número dos del Partido Popular (PP), Miguel Tellado, en la entrevista publicada el pasado domingo por el Periódico, en la que destacó su buena sintonía en el Congreso de los Diputados, sobre todo en materia económica, con Junts per Catalunya.

La portavoz de los de Santiago Abascal en la Cámara baja, Pepa Millán, se preguntaba retóricamente este martes, en su rueda de prensa semanal coincidiendo con la junta de portavoces, "¿en qué se entiende el PP con Junts?", y afirmaba en referencia a los de Carles Puigdemont que "Pedro Sánchez no está solo en el blanqueo a los golpistas, porque cómo no, aparece el Partido Popular, como siempre, para rescatar al PSOE". Millán clamó contra lo dicho por Tellado en este diario al "ver cómo el Partido Popular decía que Junts es un partido con el que se entendía, concretamente en lo económico".

La dirigente de la formación de extrema derecha, de nuevo en clave de interrogación retórica, se preguntó si ese entendimiento entre el PP y Junts se produce "en la quita de la deuda al negocio separatista, para hacérnoslo pagar a todos los españoles; con qué legitimidad va a criticar a partir de ahora el Partido Popular que Sánchez pueda sentarse con Puigdemont", algo que Millán vaticinó que ocurrirá más pronto que tarde. Los de Abascal, como expresaba su portavoz parlamentaria, creen que tanto el PSOE como el PP son formaciones que "plantean el golpismo de una forma u otra" y que su única diferencia es que los socialistas pretenden "perpetuarse" y los populares "turnarse. Y por eso el PP necesita un PSOE bueno, para turnarse", concluyó.

Millán admitió a preguntas de los informadores que ellos mismos también pueden tener "coincidencias" en materia económica con Junts, como se evidenciará en el pleno parlamentario de este mismo miércoles, donde ambas formaciones, como también el PP, se opondrán a la reducción de la jornada laboral que plantea el Gobierno. Sin embargo, matizó que "nosotros no nos reunimos en secreto con Junts, y luego decimos que nos entendemos con Junts, y que negociamos con Junts, y que hay puntos que compartimos, y que en materia económica nos podemos entender... eso lo dice el Partido Popular, nosotros no", sentenció.