Audiencia Nacional
Unos whatsapps descubiertos por la UCO evidencian que Koldo mantuvo relación con la vicepresidenta de Venezuela incluso fuera del Gobierno
Los mensajes, que forman parte del sumario del caso Villafuel por fraude de hidrocarburos, demuestran que contactos continuaron después de la visita de Delcy Rodríguez a Barajas
Los casos de corrupción suelen estar conectados entre sí. En la investigación por el fraude de hidrocarburos en el que se investiga al comisionista Víctor de Aldama en la Audiencia Nacional se han encontrado unos whatsapp en los que se comprueba que la relación entre Koldo García, entonces asesor del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, continuó después de su visita a España del 20 de enero de 2020.
En los whatsapps incorporados al sumario que instruye el juez Santiago Pedraz sobre el fraude de hidrocarburos al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO constan mensajes del 3 de octubre de 2021, una fecha posterior a la salida de José Luis Ábalos del Gobierno. "Buenas vicepresidenta, perdón que le moleste, soy Koldo", se puede leer en uno de estos mensajes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Diecinueve municipios de la provincia de Alicante suspenden las clases este martes ante la alerta naranja por lluvias
- Prohibido el baño en la Gran Playa de Santa Pola
- Primeras multas en Playa de San Juan, en Alicante, tras los nuevos avisos de radar
- Alerta naranja en Alicante: sigue en directo la evolución del temporal en la provincia
- Reventón húmedo en Redován y Callosa de Segura con vientos de hasta 100 km/h
- El Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante advierte: 'Hay riesgo de crecidas y pueden superarse los 100 l/m²
- El coronel Miguel Ángel Jiménez Parejo asume el mando del MOE de Rabasa
- Adiós a una vida de recuerdos en la playa de Babilonia de Guardamar