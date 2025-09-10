PP y Vox claman contra Armengol por no afear a Bolaños que llame “embustera” a Álvarez de Toledo

La primera sesión de control al Gobierno del curso político en el Congreso de los Diputados estuvo marcada por la habitual tensión entre el Gobierno y la oposición, que subió de nivel en el pleno este miércoles tras el rifirrafe entre el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, del Partido Popular (PP), después de que el primero tildase de "embustera" a la segunda. Un adjetivo que el ministro reiteró, tras haberle pedido a la parlamentaria conservadora que rectificase sus ataques de una sesión de control previa a las vacaciones de verano, celebrada cuando el juez Juan Carlos Peinado había solicitado la imputación del ministro, que finalmente desestimó el Tribunal Supremo (TS).

Casi al unísono, las bancadas del PP y Vox clamaron contra la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, a la que reclamaron que afease a Bolaños sus palabras. Se daba la circunstancia de que apenas minutos antes, al inicio de la sesión plenaria, Armengol le había reprochado al líder de Vox, Santiago Abascal, su "mala educación" y sus "insultos", que no concretó ni citó pero que anunció que retiraría del Diario de Sesiones. Abascal, en una pregunta a Pedro Sánchez centrada en inmigración y en la que culpó al presidente del Gobierno de ser culpable de delitos y violaciones producidas recientemente por personas migrantes, terminó espetándole que no le contestase con "sus mentiras de burdel".

Con este precedente, los diputados de la derecha consideraron que Armengol debía amonestar igualmente a Bolaños, quien justificó su calificativo hacia Álvarez de Toledo en sus escritos de hace años sobre el 11-M y sus ataques al juez Javier Gómez Bermúdez. La portavoz del Grupo Popular, Ester Muñoz, pidió la palabra para hacer esa reclamación, como también hizo la propia Álvarez de Toledo, pero Armengol rechazó concedérsela a ninguna de ellas, aduciendo que la sesión debía continuar, y diciéndoles a los parlamentarios de la oposición: "No se preocupen, todas las palabras que son ofensivas en el decoro parlamentario van a ser retiradas del Diario de Sesiones". Unas palabras que avivaron aún más el enfado de la bancada de los dos partidos de la derecha.

Justo a continuación, y según el orden de preguntas que remite siempre el Gobierno, le tocaba el turno a la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, quien aprovecho el uso de la palabra para manifestarle su reproche a la presidenta de la Cámara baja. "Presidenta: va a borrar los insultos del ministro o hay escalas en la preferencia del respeto que usted reclama", le retó, sin obtener respuesta y recibiendo aplausos no solo de los suyos, sino también de diputados del PP. Justo a continuación, Bolaños ironizó sobre "esa comunión que usted demuestra del Partido Popular y Vox, suya con la señora Álvarez de Toledo. Son ustedes fronterizos, son ustedes los mismo, ustedes se dedican todos a la difamación, y por tanto es normal que se defiendan unos a otros o los otros a los unos. Y si alguien no quiere que le llamen embustero que retire los bulos sobre el 11-M o sobre mí mismo", sentenció.

Álvarez de Toledo, en su primera pregunta, aseguró que "o ministro de Justicia o difamador de jueces, pero las dos cosas a la vez imposible. Eso sí, no da nombres ni se querella, ¿qué pasa? ¿le sobra matonismo pero le faltan pruebas?", le espetó aludiendo a los ataques a la judicatura del Gobierno, incluido el propio Pedro Sánchez. La diputada del PP aludió también a la declaración de Begoña Gómez este mismo miércoles: "Mírenlo: llegó como adalid de la limpieza, y hoy su mujer declara por el quinto delito de corrupción".