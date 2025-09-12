Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Israel

Bolaños defiende garantizar el final de La Vuelta y el derecho a la protesta

Robles censura los actos violentos que comprometen la seguridad de La Vuelta

El Gobierno aboga por la expulsión de los equipos israelíes de competiciones deportivas como se hizo con Rusia

Bolaños defiende garantizar el final de La Vuelta y el derecho a la protesta

Bolaños defiende garantizar el final de La Vuelta y el derecho a la protesta

EFE

Murcia

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Felix Bolaños, defendió este viernes en Murcia que sean compatibles la celebración "con normalidad" de la vuelta ciclista a España y el "derecho a la protesta de personas que luchan por una causa justa".

Bolaños, que ha presidido la toma de posesión del secretario general de los socialistas murcianos, Francisco Lucas, como nuevo delegado del Gobierno en la Región de Murcia, ha insistido a preguntas de los periodistas en que el Ejecutivo pondrá todos los medios a su alcance para garantizar el desarrollo de la prueba ciclista, que finaliza este fin de semana, y el derecho de manifestación de los ciudadanos.

Por otra parte, preguntado por los comentarios del Gobierno israelí contra el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al que acusó de lanzar una "flagrante amenaza genocida", Bolaños ha considerado "sorprendente" que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, "acuse precisamente él a alguien de genocidio".

Recordó que el Ejecutivo español condenó firmemente en su día los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023 y pidió la liberación de los rehenes, y subrayó que España lidera la presión de la comunidad internacional en busca de una resolución del conflicto. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Disputa por la lengua en Alicante: una niña de Elche espera a que un juzgado resuelva si estudia en valenciano o en castellano
  2. El empresario castellonense Felipe Peraire compra un centro comercial en Alicante al fondo Europa Capital
  3. Los agricultores piden la demolición del espigón de Guardamar por el riesgo de inundaciones
  4. El juzgado perdona 50.000 euros a un alicantino que acabó en la calle tras caer en una estafa por internet
  5. Vecinos de El Altet denuncian una plaga de serpientes que da 'miedo' y se quejan de que 'Elche no nos escucha
  6. Cada semana un turista británico se pierde en Benidorm debido al exceso de alcohol
  7. La Zona de Bajas Emisiones de Alicante, bajo lupa
  8. Nuevo revés del TSJ al Ayuntamiento de Elche para que implante en seis meses la carrera profesional

Roban en los coches de tres profesores en solo cuatro días

Roban en los coches de tres profesores en solo cuatro días

Una red organizada en Alicante fingía ser personal de banco para timar casi un millón de euros

Una red organizada en Alicante fingía ser personal de banco para timar casi un millón de euros

IV Marcha MTB Demolision Mundo Bike Elche: fecha, precios e inscripciones

IV Marcha MTB Demolision Mundo Bike Elche: fecha, precios e inscripciones

Castellón acoge el gran foro de comunicación que marca el futuro de las pymes con innovación, propósito y confianza

Castellón acoge el gran foro de comunicación que marca el futuro de las pymes con innovación, propósito y confianza

El Real Club de Regatas de Alicante abre sus escuelas municipales

El Real Club de Regatas de Alicante abre sus escuelas municipales

David Jiménez, abogado experto en herencias: “Puedes donar tu casa a tus hijos y seguir viviendo en ella”

David Jiménez, abogado experto en herencias: “Puedes donar tu casa a tus hijos y seguir viviendo en ella”

Bergerot a Ayuso: "A veces en política todo se reduce a un poco de humanidad y a no ser un canalla y usted ha decidido ponerse del lado del genocidio"

Bergerot a Ayuso: "A veces en política todo se reduce a un poco de humanidad y a no ser un canalla y usted ha decidido ponerse del lado del genocidio"

La Vila Vella se llena de arte y cultura

La Vila Vella se llena de arte y cultura
Tracking Pixel Contents