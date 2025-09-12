Conferencia en París
Illa reclama "coraje político" a Europa para poner fin al "genocidio" en Gaza y para blindarse ante Trump
Sara González
Hace meses que el president de la Generalitat, Salvador Illa, trata de exportar la receta del federalismo a escala europea cada vez que pone un pie fuera de las fronteras catalanas. Cree que es la vía para fortalecer el proyecto comunitario ante un terremoto geopolítico a escala mundial aún de alcance desconocido. Este viernes, en una conferencia en París, lo ha vuelto a hacer, pero con una apelación directa a la Unión Europea para reclamarle "coraje político" para tomar el control de su propio destino con dos urgencias sobre la mesa: la guerra en Gaza y el desafío de Donald Trump.
"Espero que Europa actúe con firmeza y en consonancia con sus valores humanos para detener el genocidio en Gaza. Limitar el comercio con Israel debería ser un primer paso, pero Europa debe ir mucho más allá y ejercer todas las medidas de presión a su alcance", ha asegurado durante su discurso en la universidad Sciences Po ante estudiantes internacionales. Ha desgranado que Europa cuenta con el Parlamento, la Comisión y el Consejo Europeo para poder intervenir en el conflicto. También con el potencial económico porque es "el bloque comercial más importante del mundo" y el capital ético y humano. Lo que falta, ha subrayado es ese "coraje" por el flanco político.
Espero que Europa actúe con firmeza y en consonancia con sus valores humanos para detener el genocidio en Gaza. Limitar el comercio con Israel debería ser un primer paso, pero Europa debe ir mucho más allá y ejercer todas las medidas de presión a su alcance
Una "ambición" que también invoca a la hora de fijar su propio marco económico bajo el convencimiento que Europa no puede limitarse a aceptar sin más los aranceles impuestos por Estados Unidos. "Europa mantiene su derecho a establecer sus propias reglas frente a la administración Trump", ha asegurado a modo de crítica a la fotografía que se hizo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con Trump en una cita en la que acató un 15% de aranceles.
Suscríbete para seguir leyendo
- Disputa por la lengua en Alicante: una niña de Elche espera a que un juzgado resuelva si estudia en valenciano o en castellano
- El empresario castellonense Felipe Peraire compra un centro comercial en Alicante al fondo Europa Capital
- Los agricultores piden la demolición del espigón de Guardamar por el riesgo de inundaciones
- El juzgado perdona 50.000 euros a un alicantino que acabó en la calle tras caer en una estafa por internet
- Vecinos de El Altet denuncian una plaga de serpientes que da 'miedo' y se quejan de que 'Elche no nos escucha
- Cada semana un turista británico se pierde en Benidorm debido al exceso de alcohol
- La Zona de Bajas Emisiones de Alicante, bajo lupa
- Nuevo revés del TSJ al Ayuntamiento de Elche para que implante en seis meses la carrera profesional