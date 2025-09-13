Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Óbito

Muere Agustín Ibáñez, exdelegado del Gobierno en Cantabria, en un accidente de moto

Fue delegado de Gobierno entre 2004 y 2011, nombrado por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero

Agustín Ibáñez.

Agustín Ibáñez. / EFE

EFE

Santander

El exdelegado del Gobierno en Cantabria, Agustín Ibáñez ha fallecido en un accidente de moto en la localidad cántabra de San Mamés de Meruelo este viernes a última hora de la tarde.

El accidente se produjo sobre las 20: 15 horas, al salirse de la vía la moto que conducía, informa la Delegación del Gobierno.

Este siniestro tuvo lugar en el punto kilométrico 1 de la carretera autonómica CA-455, que une Omoño y San Mamés de Meruelo.

Hasta el lugar del accidente, se trasladaron agentes del Sector de Tráfico de la Guardia Civil, así como una ambulancia del 061, aunque los sanitarios solo han podido confirmar el fallecimiento.

No hubo más implicados en el siniestro.

Ibáñez, de 72 años y natural de Santoña, fue delegado de Gobierno entre 2004 y 2011, nombrado por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Condenan al expresidente de los Graduados Sociales de Alicante por quedarse el dinero de cinco despidos
  2. El SEPE busca personal sin experiencia para trabajar en Alicante: contrato indefinido y jornada completa
  3. El PSOE rechaza que el alcalde de Benidorm convierta a la ciudad en el refugio de Mazón con la cena de este 12 de septiembre
  4. Disputa por la lengua en Alicante: una niña de Elche espera a que un juzgado resuelva si estudia en valenciano o en castellano
  5. El primer premio de la Lotería Nacional cae en este municipio de Alicante
  6. Rally en Torrevieja: dos turistas hacen 'explotar' los radares
  7. Las calles y parques de Colonia Requena, un 'hogar' para personas sin techo en Alicante
  8. Muere un hombre de 39 años en un accidente de tráfico en Orihuela

El juez Peinado demanda a cargos políticos y periodistas por lesión a su honor

El juez Peinado demanda a cargos políticos y periodistas por lesión a su honor

Cerca de 50 países denuncian ante la ONU las incursiones con drones rusos en Polonia

Cerca de 50 países denuncian ante la ONU las incursiones con drones rusos en Polonia

Un tribunal de apelaciones avala decisión de Trump de revocar permisos migratorios temporales

Un tribunal de apelaciones avala decisión de Trump de revocar permisos migratorios temporales

Agenda de las Hogueras: no te pierdas los almuerzos y verbenas nocturnas para este fin de semana

Agenda de las Hogueras: no te pierdas los almuerzos y verbenas nocturnas para este fin de semana

Los ríos del Ártico se vuelven de color naranja y se convierten en tóxicos

Los ríos del Ártico se vuelven de color naranja y se convierten en tóxicos

El TRAM de Alicante transportó en agosto a más de 1,5 millones de pasajeros

El TRAM de Alicante transportó en agosto a más de 1,5 millones de pasajeros

Bélgica se plantea desplegar a soldados en las calles de Bruselas para combatir la violencia ligada al narcotráfico

Bélgica se plantea desplegar a soldados en las calles de Bruselas para combatir la violencia ligada al narcotráfico

Muere Agustín Ibáñez, exdelegado del Gobierno en Cantabria, en un accidente de moto

Muere Agustín Ibáñez, exdelegado del Gobierno en Cantabria, en un accidente de moto
Tracking Pixel Contents