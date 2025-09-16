El fiscal general, procesado
El fiscal general aporta los 150.000 euros de fianza al Supremo con parte de su patrimonio mientras ultima un recurso
El Supremo tiene que validar ahora la aportación de García Ortiz
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha hecho frente este martes con parte de su patrimonio el aval de 150.000 euros que le impuso el magistrado Ángel Hurtado en el auto de apertura oral que le sienta en el banquillo por un delito de revelación de secretos contra el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El Supremo deberá analizar ahora y validar los documentos presentados, han señalado a EL PERIÓDICO fuentes del alto tribunal.
Fuentes fiscales confirman que la presentación del aval se realiza mientras se ultima la presentación de un recurso directo de apelación ante la Sala de lo Penal del alto tribunal contra esta medida cautelar --dirigida a asegurar la responsabilidad civil a la que García Ortiz puede ser condenado-- por considerar que la cantidad impuesta es excesiva.
Según las mismas fuentes, García Ortiz ha hecho frente a la fianza con parte de su patrimonio por carecer del efectivo que le reclamaba el juez Hurtado, y pese a los ofrecimientos de familiares, amigos, y también por parte de ciudadanos anónimos para ayudarle, ha rehusado estas ayudas.
La defensa de González Amador, sin embargo, considera que es insuficiente y ha reclamado que se incremente a los 300.000 euros por el daño reputacional sufrido, al entender que la actuación del fiscal general al informar del pacto que su defensa ofreció a la Fiscalía en el marco de la causa por fraude a Hacienda abierta contra él contribuyó que se le haya llamado repetidamente "delincuente confeso".
