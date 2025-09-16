RTVE presiona a Eurovisión para una "salida pactada" de Israel antes de fin de año

RTVE abre una campaña de presión a la Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del festival de Eurovisión, para que haga efectiva la salida de Israel del certamen. El presidente de la corporación, José Pablo López, propondrá este martes en la reunión del Consejo de Administración que España no participe en caso de que lo haga el país israelí, y está previsto que la mayoría de consejeros respalden la propuesta. Una declaración de intenciones que busca empujar a la UER a buscar "alternativas" para Israel en el festival europeo antes del mes de diciembre.

Este mismo lunes se reunía en Dubrovnik (Croacia) el grupo de referencia de Eurovisión, presidido por la española Ana María Bordas, y con la presencia de las principales delegaciones de los países participantes. Entre los asuntos a debatir estaban los cambios en el sistema de votación del festival, después de que RTVE pidiera revisar el sistema de televoto tras la última edición, cuando Israel estuvo a punto de ganar el festival gracias a esta fórmula. Pero la cita croata también estuvo marcada por el debate sobre la presencia de Israel en el certamen, después de que algunos países como Irlanda, Islandia, Eslovenia y Países Bajos hayan anunciado que renuncian a participar si está Israel, que desde hace casi dos años mantiene una ofensiva sobre Gaza que se ha cobrado cerca 65.000 víctimas.

El propio presidente de RTVE prevé reunirse el próximo octubre con la presidenta de la UER, Delphine Ernotte, y está previsto que aborden la cuestión que desde hace meses está encima de la mesa: cómo abordar el encaje de Israel en el festival. Fuentes bien situadas de la corporación avanzan que "habrá una solución antes de diciembre", porque en caso contrario se producirá "un goteo de países" salientes del certamen.

La declaración de intenciones de la corporación pública va así encaminada a empujar a mover fichas dentro de la UER. Desde RTVE apuntan a que se están produciendo "gestiones" entre el organismo europeo e Israel para dar salida al difícil encaje israelí.

La corporación pública ya reclamó a la UER un debate sobre la continuidad de Israel en el concurso. El organismo europeo, en su asamblea general de julio, pospuso la votación sobre este asunto a diciembre, estableciendo una cláusula por la que se devolvería la cuota pagada a los países que decidieran no participar en Eurovisión en caso de que continuase Israel.

Sin embargo, fuentes bien situadas de RTVE apuntan a que esta salida se terminará haciendo efectiva antes de final de año. La organización de Eurovisión ya hay discretas conversaciones con Israel para tratar de llegar a un acuerdo, una suerte de "salida pactada" que podría estar condicionada bien al fin del conflicto o a un marco temporal, o que podría conllevar incluso su permanencia en la UER pero absteniéndose de participar en el certamen. Un abanico de posibilidades que se ha empezado a poner sobre la mesa en conversaciones informales.

La votación de este martes en RTVE cobra especial relevancia en este contexto, teniendo en cuenta que España forma parte de los big five del concurso, uno de los miembros de más peso y que mayor financiación aportan. Aunque otros países ya han anunciado este paso, ninguno de ellos tiene el peso de España en el certamen.

En esta clave, la amenaza de RTVE manda un mensaje de advertencia a la organización y abre la estela para que sigan sus pasos otros importantes países europeos. Este goteo de salidas, de producirse, dejaría en una delicada situación al festival no sólo a nivel económico sino también reputacional. "Cada país que se retira, retira su cuota", apuntan estas fuentes, que avanzan que países como Bélgica se disponen a tomar una decisión similar, en un debate que también se está dando en Francia.

La disminución de participantes también haría que ganara peso el apoyo israelí, haciendo más probable una victoria del país que obligaría a celebrar la siguiente edición en Tel Aviv en pleno conflicto. Una situación que, creen desde RTVE, se terminará evitando antes de la fecha de vencimiento a final de año.