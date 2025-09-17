Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aznar asegura que “si Israel pierde occidente estaría al borde de la derrota total”

El expresidente arremete contra Sánchez por su postura en Gaza y contra Trump por los aranceles

Archivo - El expresidente del Gobierno José María Aznar durante la presentación del ensayo 'Ramón Menéndez Pidal: El último liberal unitario', escrito por Jon Juaristi, en el Senado, a 3 de junio de 2024, en Madrid (España).

Archivo - El expresidente del Gobierno José María Aznar durante la presentación del ensayo 'Ramón Menéndez Pidal: El último liberal unitario', escrito por Jon Juaristi, en el Senado, a 3 de junio de 2024, en Madrid (España). / Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

Mariano Alonso Freire

Madrid

José María Aznar inauguró este miércoles en Madrid el campus de FAES, la fundación que fundó y preside, hoy desvinculada orgánicamente del Partido Popular (PP), con un pronunciamiento claro sobre la guerra de Gaza: "Si Israel pierde no somos conscientes del problema que supondría, sería poner al mundo occidental al borde de la derrota total".

Aznar, que participó en un coloquio con el expresidente de Chile, Eduardo Frei, con quien compartió años de gobierno en los años noventa, arremetió contra Pedro Sánchez en una línea parecida a la expresada por Alberto Núñez Feijóo horas antes en la sesión de control parlamentaria, pues dijo que al jefe del Ejecutivo "no le importan los palestinos", como tampoco, argumentó, los saharauis. A su juicio, su postura sobre Gaza no tiene otro objetivo que "tapar" los escándalos de corrupción. Aznar reprochó a Sánchez que no apoyase a la oposición a Nicolás Maduro en Venezuela, y vinculó esa postura al hecho de que el líder del PSOE "no puede explicar los negocios" que, según dijo, personas próximas habrían hecho con el Gobierno de Caracas.

Pero además del conflicto de Oriente Próximo y del drama humanitario en Gaza y el debate sobre si es o no un genocidio, sobre lo que evitó pronunciarse, Aznar lanzó una dura diatriba contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del que solo salvó su ofensiva hace unos meses contra Irán, "que fue muy correcta", explicó. El hombre que estuvo en La Moncloa entre 1996 y 2004, y que cultivó excelentes relaciones con el presidente republicano George W. Bush, incluido su apoyo a la guerra de Irak, afeó a la actual Casa Blanca su política de aranceles, que a su juicio solo castiga a aliados como Japón, Corea del Sur o la India, a los que citó expresamente, malbaratando el hecho de que Washington tiene "aliados, y tienen que darse cuenta de eso, a diferencia de China, que puede tener cómplices, pero no aliados", sentenció, citando expresamente a "Pyonyang, y puede que Putin".

Noticia en elaboración.

