Campus FAES
Aznar asegura que “si Israel pierde occidente estaría al borde de la derrota total”
El expresidente arremete contra Sánchez por su postura en Gaza y contra Trump por los aranceles
José María Aznar inauguró este miércoles en Madrid el campus de FAES, la fundación que fundó y preside, hoy desvinculada orgánicamente del Partido Popular (PP), con un pronunciamiento claro sobre la guerra de Gaza: "Si Israel pierde no somos conscientes del problema que supondría, sería poner al mundo occidental al borde de la derrota total".
Aznar, que participó en un coloquio con el expresidente de Chile, Eduardo Frei, con quien compartió años de gobierno en los años noventa, arremetió contra Pedro Sánchez en una línea parecida a la expresada por Alberto Núñez Feijóo horas antes en la sesión de control parlamentaria, pues dijo que al jefe del Ejecutivo "no le importan los palestinos", como tampoco, argumentó, los saharauis. A su juicio, su postura sobre Gaza no tiene otro objetivo que "tapar" los escándalos de corrupción. Aznar reprochó a Sánchez que no apoyase a la oposición a Nicolás Maduro en Venezuela, y vinculó esa postura al hecho de que el líder del PSOE "no puede explicar los negocios" que, según dijo, personas próximas habrían hecho con el Gobierno de Caracas.
Pero además del conflicto de Oriente Próximo y del drama humanitario en Gaza y el debate sobre si es o no un genocidio, sobre lo que evitó pronunciarse, Aznar lanzó una dura diatriba contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del que solo salvó su ofensiva hace unos meses contra Irán, "que fue muy correcta", explicó. El hombre que estuvo en La Moncloa entre 1996 y 2004, y que cultivó excelentes relaciones con el presidente republicano George W. Bush, incluido su apoyo a la guerra de Irak, afeó a la actual Casa Blanca su política de aranceles, que a su juicio solo castiga a aliados como Japón, Corea del Sur o la India, a los que citó expresamente, malbaratando el hecho de que Washington tiene "aliados, y tienen que darse cuenta de eso, a diferencia de China, que puede tener cómplices, pero no aliados", sentenció, citando expresamente a "Pyonyang, y puede que Putin".
Noticia en elaboración.
- El mejor instituto de la provincia está en Alicante, según un portal especializado
- 1423 (quiero morir) CD9' (padres cerca): los códigos secretos de los adolescentes en redes sociales
- Condenan a un año y medio de cárcel a un expárroco de Biar por abusos sexuales a una menor
- El alcalde de La Vila declara en el juzgado como investigado por el nombramiento a dedo de dos inspectores que suspendieron una oposición
- De fiesta a las 4:30 en su ático en El Campello, con la música a tope... y le pilla quien menos se lo espera
- Las obras de la Estación Central del TRAM de Alicante marchan “según lo previsto”: Ayuntamiento y Generalitat confían en cumplir los plazos
- Estos son los mejores colegios públicos, concertados y privados de la provincia de Alicante, según un portal especializado
- Muere a los 25 años Martina García Anguita, dirigente de Podemos en Castilla-La Mancha