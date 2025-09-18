Caso Koldo
El juez mantiene preso a Santos Cerdán aunque adelanta que saldrá antes de cumplir seis meses en la cárcel
El magistrado asegura que de momento debe seguir preso dada la gravedad de los delitos que se le imputan y el riesgo de que oculte o destruya pruebas
El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente no ve razón alguna para dejar en libertad ya al exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán y, como hizo con las pruebas que planteaba, rechaza revocar su prisión, en la que el expolítico socialista se encuentra desde el pasado 30 de junio. En su resolución, el magistrao considerar que sigue vigente el riesgo de que oculte o destruya pruebas, y la gravedad de los delitos que se le imputan, aunque adelanta que previsiblemente la medida no se prorrogará más allá del plazo de seis meses, lo que significa que como tarde saldrá de la cárcel de Soto del Real a final de año o a lo sumo en enero.
El juez señala que de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular, el juez instructor destaca que no ha lugar en este momento a modificar su situación. No obstante, admite que asiste la razón a la defensa de Cerdán en que cuando la prisión provisional hubiera sido acordada con la legítima finalidad de conjurar el riesgo de que el investigado pudiera ocultar, alterar, o destruir fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento, no podrá mantenerse por más tiempo del preciso para satisfacer dicho propósito y, en todo caso, no se prolongará por tiempo superior a seis meses.
