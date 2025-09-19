Propuesta de sentencia
El abogado general de la UE dará a conocer sus conclusiones sobre la amnistía el 13 de noviembre
Sus propuestas de resolución ayudarán al Tribunal de Justicia de la UE a despejar las dudas suscitadas en España sobre la medida de gracia, al pronunciarse sobre las del Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional
El abogado general de la Unión Europea Dean Spielmann dará a conocer sus conclusiones sobre la amnistía el próximo 13 de noviembre. El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) se ayudará de ellas para resolver las cuestiones prejudiciales que le elevaron tanto el Tribunal de Cuentas como la Audiencia Nacional a la hora de aplicar la medida de gracia impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Lo habitual es que el abogado general -figura que no existe en el sistema judicial y que propone sentencias para facilitar al tribunal europeo su labor, aunque este puede seguir su criterio o distanciarse de él- anuncie al final de las vistas cuándo se pronunciará, pero en esta ocasión prefirió revisar todo lo escuchado en las celebradas el pasado 15 de julio antes de fijar una fecha para dar a conocer sus conclusiones.
En la primera de esas vistas se estudió la cuestión prejudicial elevada por el Tribunal de Cuentas cuando estaba a punto de dictar la sentencia correspondiente al procedimiento que había seguido por responsabilidad contable en el 1-O y la acción exterior del Govern, por el que se reclamaba una fianza de 3,4 millones a los expresidentes catalanes Artur Mas y Carles Puigdemont, así como a otra treintena de cargos políticos y administrativos de la Generalitat.
En la segunda, la Audiencia Nacional se dirigió al TJUE a la hora de aplicar la amnistía a los presuntos miembros de una célula de los CDR acusados por los delitos de integración en organización terrorista y fabricación y tenencia de sustancias explosivas.
