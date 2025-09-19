La Guardia Civil descubre que un detenido en Barcelona por facilitar drones para atacar Israel asistió al funeral de un líder de Hizbulá

La Guardia Civil ha descubierto que uno de los tres detenidos en abril pasado en Barcelona por suministrar material tecnológico y químico a Hizbulá, que habría utilizado este grupo islamista para la construcción artesanal de drones kamikazes que fueron usados "contra intereses de ciudadanos israelíes", acudió a Líbano "para asistir al funeral de uno de los principales integrantes de la organización terrorista", según especifica un auto de 20 de junio, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

Y por el viaje a Líbano del detenido en Barcelona, pero también por la facilidad que tendría Feraz Arab, de origen libanés, para salir de España, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó la decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Francisco de Jorge, de mantenerle en prisión de forma preventiva y sin fianza por los delitos de pertenencia a organización terrorista, contrabando y falsedad documental.

Dos chicas ondean banderas de Hizbulá y otra persona muestra una foto de Hasán Nasrala en una calle de Beirut, celebrando el alto el fuego. / WAEL HAMZEH / EFE

En el mismo sentido, la Fiscalía de la Audiencia Nacional sostiene que la puesta en libertad de este ciudadano libanés no es conveniente, porque todavía quedan por identificar otros posibles autores de los hechos, "tanto personas físicas como jurídicas, así como recabar documentación, lo que podría frustrarse de tener acceso las defensas a las actuaciones".

Informe de UCE-2

Un informe de la Unidad Central Especial número 2 (UCE-2) de la Jefatura de Información de la Guardia Civil señala a Arab, que reside en España desde hace cinco años, como uno de los integrantes de "un grupo de personas de origen libanés, asentado en distintos países de Europa además de en Líbano, que habría participado en la adquisición de material tecnológico y químico compatibles con la construcción artesanal de drones cuyo destino final sería la materialización de acciones violentas e indiscriminadas contra intereses de ciudadanos de Israel por parte de la organización terrorista Hizbulá", completa la resolución judicial.

Las pesquisas de la Guardia Civil y de la Fiscalía de la Audiencia Nacional han desvelado que este ciudadano libanés, "junto a otro de los investigados, actualmente en situación de prisión preventiva en Alemania, habría participado desde al menos finales del año 2022 y hasta prácticamente mediados de 2023 en la adquisición, compra, transporte, almacenamiento y exportación de material tecnológico y químico mediante el uso instrumental de la empresa Súper Dealer SL, que gestionaba junto a su padre".

Y estas actuaciones se habrían desarrollado, siempre según la resolución judicial de 20 de junio, "en beneficio de las actividades del investigado detenido en Alemania, a quien ayudó a conformar una estructura empresarial a través de la cual suministró de forma masiva los materiales y componentes tecnológicos necesarios para la construcción de drones, sorteando los mecanismos de control administrativo, fiscal y aduanero de la Unión Europea".

Armas de guerra

Tal y como informó EL PERIÓDICO, Feraz Arab buscaba en Barcelona componentes para tunear el sistema de radiofrecuencia de robots voladores civiles. Fuentes cercanas a la operación los describen como "materiales susceptibles de ser convertidos en armas de guerra que pudieran ser utilizadas contra objetivos civiles y militares en Israel y en Europa".

Este grupo criminal, al que la Guardia Civil le considera la estructura logística de Hizbulá, no solo adquiría aparatos de radiofrecuencia. También habían conseguido 200 motores de batería eléctrica, gasolina y hélices. Esta trama se hizo también con doce toneladas de resinas y fibras para el moldeado de alas y fuselajes.

La Guardia Civil estima que con el material comprado en Europa, Hizbulá podría haber fabricado miles de drones.

También en España

En el momento de su detención, Feraz Arab estaba en posesión de documentación técnica de drones, y en contacto con proveedores en Catalunya y otras partes de España para adquirir las piezas. Los planos para ensamblaje de piezas tienen diversos orígenes en la industria civil, pero también en la militar iraní. Los otros dos detenidos habrían colaborado con el preso para encontrar suministradores en España.

En el operativo de la Guardia Civil sostienen que el libanés y sus ayudantes no solo se aprovisionaban para colocar ese "material de guerra" en el sur del Líbano, sino también para posibles acciones futuras contra intereses israelíes en España u otros puntos de Europa.

Paramédicos transportan a un herido en el ataque de Israel contra los buscapersonas de Hizbulá el 17 de septiembre de 2024. / WAEL HAMZEH / EFE

El pasado 17 de septiembre se cumplió un año de la oleada de explosiones de dispositivos electrónicos de comunicación, que causó la muerte de al menos doce personas, entre ellas una niña, y más de 2.700 heridos en Líbano. Estos mensáfonos ('buscas') estaban en manos de miembros de Hizbulá en varios puntos del Líbano, todos ellos controlados por la milicia islamista.