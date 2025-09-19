Guerra en Oriente Próximo
Portugal anuncia que reconocerá el Estado de Palestina este domingo
EFE
Lisboa
El Gobierno de Portugal, liderado por el primer ministro conservador Luís Montenegro, informó este viernes de que va a reconocer el Estado de Palestina el próximo domingo.
El Ministerio de Exteriores luso realizó el anuncio en un comunicado, en el que recalcó que el reconocimiento tendrá lugar un día antes de la Conferencia de Alto Nivel sobre Palestina en la ONU.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Agrede a su cuñado por una disputa laboral y se corta el cuello en el parking del Carrefour de Sant Joan
- Alicante activa el proyecto para construir un millar de viviendas en la Albufereta tras 34 años de espera
- Alcalde de Elche: 'Si alguien duda de la licencia de mi casa que lo denuncie, pero es gravísimo que el PSOE divulgue mi dirección
- Habla la viuda del ganadero asesinado a golpes en Asturias: 'Sangraba mucho por la cabeza, yo solo le llamé y dije, ‘Toño, vuelve’
- TM Tower da el pistoletazo de salida para su comercialización en Benidorm con viviendas que pueden llegar a los 3,5 millones de euros
- Una alumna de Alicante trasladada en ambulancia al hospital tras sufrir una lipotimia por el calor
- El Gobierno acelera el proyecto para desmantelar las vías de la costa en la zona sur de Alicante
- Una británica de 63 años estrangula a una amiga con el cable de la aspiradora en Benidorm