Partido Popular
El PP exige la dimisión de la ministra de Igualdad por los fallos en las pulseras de maltratadores
Miguel Tellado avanza que su partido ha elevado el asunto ante la Comisión Europea ante la posible violación de "cuatro directivas comunitarias"
EFE
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha exigido este sábado "la dimisión inmediata" de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por las incidencias registradas el año pasado en la descarga de datos de las pulseras de control telemático de maltratadores.
En el acto de apertura del curso político del PP de Canarias, Tellado ha avanzado además que su partido ha elevado el asunto ante la Comisión Europea ante la posible violación de "cuatro directivas comunitarias".
"Esto no va a quedar así", ha advertido Tellado, que ha acusado al Gobierno de España de "fallarle a las víctimas. Las han dejado protegidas, indefensas".
Ha abundado en que estas incidencias con las pulseras de control de los maltratadores es "la ley del sí es sí 2.0", y que eso de "perjudicar a las mujeres es una rutina, seña de identidad, marca de la casa" del ejecutivo de Pedro Sánchez. "Menos mal que era el Gobierno más feminista de la historia", ha ironizado.
"Tienen tan poca vergüenza, son tan malos, que compraron las pulseras en Ali Expres (...) Qué gran metáfora de su forma de entender el feminismo, un feminismo de Ali Expres", ha proclamado Miguel Tellado.
"El final de esta película solo puede ser uno: la dimisión inmediata de Ana Redondo, por negligente, incapaz e incompetente", ha zanjado.
- El Gobierno acelera el proyecto para desmantelar las vías de la costa en la zona sur de Alicante
- TM Tower da el pistoletazo de salida para su comercialización en Benidorm con viviendas que pueden llegar a los 3,5 millones de euros
- Una alumna de Alicante trasladada en ambulancia desde el instituto al hospital tras sufrir una lipotimia por el calor
- Luto en Moros y Cristianos y en el Elche CF por la muerte de Gaspar Sempere Valero
- El derribo del Grupo de Empresa saca a la luz restos de las Eras de la Sal de Torrevieja de 1776
- La Lotería Nacional reparte miles de euros en Alicante y Banyeres de Mariola
- Los comerciantes de Benidorm quieren ser como el sector de Bilbao y poner límite a las licencias para tiendas turísticas
- Más retrasos para el nuevo paseo de Playa de San Juan en Alicante