La Fiscalía pide al Tribunal Supremo que absuelva a García Ortiz

La teniente fiscal del Tribunal Supremo y 'número dos' del Ministerio Público, Ángeles Sánchez Conde, ha pedido al alto tribunal que absuelva al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, del presunto delito de revelación de secretos que habría cometido supuesto contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Se trata de una petición consecuente con la postura que ha mantenido el Ministerio Público desde el inicio del procedimiento, que ha sentado en el banquillo por primera vez en democracia al principal representante de la Fiscalía española a petición de la acusación popular y varias acciones populares.

"Al no ser los hechos consultivos de delito, procede la libre absolución con todos los pronunciamientos a ella inherentes", ha precisado la fiscal en el escrito de conclusiones provisionales al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Igualmente, insta Sala de lo Penal del Supremo que González Amador declare como testigo en el juicio que se celebrará próximamente, así como el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, y el abogado de González Amador, Carlos Neira.