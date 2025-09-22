Fraude a Hacienda
La jueza advierte a González Amador que no esperará a la resolución de sus recursos ante la Audiencia para dictar la apertura de juicio
La jueza Carmen Rodríguez-Medel que ha asumido provisionalmente la causa mientras toma posesión el nuevo titular del juzgado, afirma que los recursos de apelación de la defensa no son suspensivos
La jueza Carmen Rodríguez-Medel, que ha asumido provisionalmente las causa abierta por fraude fiscal a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha rechazado dejar en suspenso el próximo y definitivo paso procesal --el dictado de auto de apertura de juicio-- contra el empresario mientras se resuelven los recursos de apelación que éste ha presentado ante la Audiencia Provincial para evitar llegar a ser sentado en el banquillo.
"No ha lugar a la suspensión interesada al no apreciarse causa para ello siendo los recursos no suspensivos con carácter general en el procedimiento abreviado", reza la resolución del Juzgado de Instrucción número 19 al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.
El primer día de septiembre, la defensa del empresario presentó recurso contra su procesamiento por delitos de fraude fiscal y falsificación de documento. Solicita que se tenga en cuenta numerosa documentación que no fue aceptada por la instructora de la causa, Inmaculada Iglesias, y que justificaría negocios en México y Costa de Marfil que servirían para rebatir las acusaciones de facturación falsa y el fraude fiscal derivado de este operativo.
Con esta maniobra, González Amador , trata de anular el auto por el que la titular del Juzgado de Instrucción 19 de Madrid --cuyo juzgado asumirá ahora el juez Antonio Viejo, pendiente aún de que su nombramiento se publique en el BOE- rechazó su recurso inicial de reforma al apreciar "claros indicios" de que se sirvió de este operativo de facturación ficticia para defraudar, presuntamente, 350.951 euros a Hacienda. La Fiscalía pide para el empresario 3 años y 9 meses de cárcel por estos hechos.
