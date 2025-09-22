El PP acusa a Sánchez de no haber dicho "una sola palabra" de los fallos en las pulseras para maltratadores

El Partido Popular (PP) sigue exigiendo responsabilidades al Gobierno, y al más alto nivel, por el escándalo de los fallos en las pulseras para maltratadores, que a juicio de los de Alberto Núñez Feijóo es un claro caso de "negligencia política" que "no admite de filtros ni de tamices ideológicos", según manifestó este lunes la eurodiputada y vicesecretaria de Organización, Alma Ezcurra. En su primera rueda de prensa en Génova tras haber sido elegida por el congreso del partido celebrado antes del verano, Ezcurra reprochó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no haya dicho "una sola palabra" sobre esos fallos, y volvió a pedir la dimisión de la ministra de Igualdad, la socialista Ana Redondo.

En caso contrario, y como también anunció, los populares promoverán su reprobación en el Congreso de los Diputados por este asunto, que ya ha llevado a Igualdad a anunciar la licitación en los próximos meses de un nuevo contrato que incorporará "mejoras técnicas" a las pulseras que sirven para garantizar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento que protegen a las víctimas de violencia de género.

Noticia en elaboración.