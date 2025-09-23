El Congreso salda una deuda con Clara Campoamor: un retrato para la defensora del voto femenino

Entre la veintena de retratos que presiden las paredes del vestíbulo del Palacio de las Cortes -todos ellos hombres- estará a partir de ahora el rostro de Clara Campoamor, la gran defensora del sufragio femenino. El tondo (composición pictórica realizada en forma de disco) de la primera mujer colgará de las paredes del Congreso junto a los de Antonio Cánovas del Castillo, Manuel Azaña, Adolfo Suárez o José Canalejas. "El Congreso no aceptará nunca más que se siga invisibilizando el relevante papel de las mujeres de nuestra historia. Hoy hacemos justicia porque la igualdad también era esto", ha dicho la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

"Todavía las mujeres son invisibilizadas en la historia, todavía la historia se construye a base de lagunas que oculta nuestro legado, pero hoy el Congreso se parece un poco más a aquel futuro que imaginaron las sufragistas. Hemos tardado casi un siglo en dar este paso, pero aquí estamos", ha continuado Armengol en un acto celebrado en el 92 aniversario de la primera vez que las mujeres pudieron votar en España. Además, se ha interpretado un fragmento de la obra teatral ‘Victoria viene a cenar’.

Desde el inicio de la legislatura, en el verano de 2023, la mayoría de PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso tomó la determinación de dotar a las mujeres del espacio y el reconocimiento que merecen. A la placa con el nombre de las 27 mujeres -diputadas y senadores de la legislatura constituyente- que formaron parte de la elaboración de la Constitución se suma ahora el tondo de Campoamor, elaborado por la artista Soraya Triana y que ha costado 11.000 euros.

El nombre de la diputada del Partido Radical ha sido el único que ha logrado el consenso entre PSOE, PP y Sumar en los dos últimos años. Ante la incapacidad de alcanzar otros acuerdos, los dos partidos del Gobierno han decidido aprovechar su mayoría en la Mesa para aprobar la instalación de tondos de otras 8 mujeres, todas las que estaban presentes en la segunda República: Victoria Kent, Margarita Nelken, María Lejárraga, Matilde de la Torre, Julia Álvarez, Veneranda Manzano, Francisca Bohigas, Dolores Ibárruri.

Las precursoras del voto

Campoamor, elegida parlamentaria en 1931 fue una de las impulsoras de la Constitución de la República y trabajó en su redacción para incluir la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, el divorcio y el sufragio universal. Sin embargo, esto último tuvo que pelearlo ferozmente en el Congreso. Junto a Victoria Kent, ambas protagonizaron un intenso debate sobre el derecho a voto de las mujeres, dado que parte de los partidos de izquierda consideraban que la mujer estaba demasiado influenciada por la Iglesia y permitirles votar no les resultaría beneficioso. Finalmente, el artículo 36 de la Constitución se aprobó por 161 votos a favor y 121 en contra.