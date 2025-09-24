Begoña Gómez, a juicio: reacciones al procesamiento de la esposa de Pedro Sánchez por parte del juez Peinado | EN DIRECTO

El consejero de Justicia de Andalucía califica de "esperables" las decisiones judiciales en los casos de la mujer y el hermano de Sánchez

El consejero de Justicia, Administración local y Función pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha calificado este miércoles de "esperables" las últimas decisiones judiciales adoptadas en los casos de la mujer y el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque "según ellos, no merecen reproche legal", ha criticado. En una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, Nieto ha valorado que el juez Juan Carlos Peinado haya informado a la esposa del presidente, Begoña Gómez, a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, de que transformará las diligencias para que sean juzgados por un presunto delito de malversación de caudales públicos relativo a la contratación de la asistente de Presidencia ante un jurado popular. "Hay hechos objetivos en la fase de Instrucción --ha argumentado el consejero de Justicia-- que han llevado a la Justicia a tomar estas decisiones esperables". "No hay privilegios", ha subrayado José Antonio Nieto, que ha reprochado al Gobierno que siga considerando "enemigos" a los jueces que instruyen causas en las que están implicados familiares del presidente Sánchez.