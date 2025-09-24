Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Demanda

El juez Peinado demanda a Marlaska y Puente al ver en sus críticas acusaciones de malversación

El magistrado del caso Begoña Gómez reclama un acto de conciliación con ambos ministros como paso previo para presentar una querella por presuntos delitos de injurias y calumnias

Fernando Grande-Marlaska y Óscar Puente, en el Congreso.

Fernando Grande-Marlaska y Óscar Puente, en el Congreso. / Jesús Hellín - Europa Press

EP

Madrid

El juez Juan Carlos Peinado -conocido por dirigir la investigación contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez- ha presentado una demanda de conciliación dirigida contra los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Transportes, Óscar Puente, en la que les exige que se retracten de las que considera que son acusaciones de prevaricación hacia él.

Según ha publicado 'El Español' y han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha emprendido acciones legales para reclamar que se celebre un acto de conciliación con ambos cargos del Gobierno como paso previo para presentar una querella por presuntos delitos de injurias y calumnias.

Ninguno de los dos ministros están obligados a acudir personalmente al acto de conciliación, toda vez que en estos casos vale con que estén presentes sus abogados o procuradores.

Las fuentes consultadas han precisado que la demanda de conciliación relativa a Puente ha recaído en el Juzgado de Primera Instancia Número 104 de Madrid; mientras que la referente a Grande-Marlaska aún no se ha repartido desde el Decanato de los Juzgados de Madrid.

Fue el pasado 4 de julio, el ministro del Insterior aseguró que Peinado llevaba a cabo una "investigación prospectiva ajena a los principios de un procedimiento penal" que quedaba "extramuros" y causaba indefensión a Begoña Gómez, algo que manifestó que no ha visto en 30 años ejerciendo como juez.

Grande-Marlaska realizó tales declaraciones en una entrevista concedida a La Sexta en la que reprochó que Peinado no investigase "hechos concretos y perfectamente definidos". Así, reiteró las críticas que efectuó en una entrevista previa realizada ese mismo día en RNE.

Por su parte, Puente manifestó en una entrevista a 'eldiario.es' el pasado 30 de julio que la instrucción de Peinado era "un viaje a ninguna parte, burda, miserable y una nulidad de libro". Además, apuntó que el juez tenía "un propósito claro": "Entrar en la Moncloa y grabar al presidente del Gobierno declarando en una causa penal, aunque sea en condición de testigo".

Al margen, las fuentes consultadas han indicado que Peinado también ha presentado demandas de conciliación contra el analista Antón Losada y la Cadena SER, así como contra un particular que también habría realizado manifestaciones que no han sido del agrado del instructor.

