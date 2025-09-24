Vox se desmarca de la plataforma de Espinosa de los Monteros que arropará el PP

La presentación de la plataforma Atenea, el think tank que promueve el exportavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, y que tendrá lugar este jueves por la tarde en la sede del Colegio de Arquitectos de Madrid, está siendo recibida de manera muy diferente por parte de los dos partidos de la derecha a los que apela. Todo el cariño del mundo del Partido Popular (PP), que estará representado in situ por su número dos, Miguel Tellado, y por su vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo, entre otros, y una enorme frialdad, cuando no desdén, por parte de los de Santiago Abascal, formación a la que sigue afiliado Espinosa de los Monteros, no en vano uno de los fundadores hace una década del partido.

El propio impulsor manifestó este martes en una entrevista en Telecinco que su intención no es crear fricción alguna entre las dos formaciones conservadoras, que a su juicio están llamadas a gobernar "en coalición" después de las próximas elecciones generales, sino generar ideas y "papeles" que les sirvan en su desempeño futuro de gobierno en áreas específicas como educación, vivienda, energía o pensiones, según detalló. Todo desde una perspectiva, argumentó, alejada de las urgencias políticas del "día a día" y obviamente ubicada "en el espacio del centroderecha, donde yo me ubico", sin descartar, matizó, un diálogo dentro de la misma plataforma con personas de otros ámbitos ideológicos.

Sin embargo, esas urgencias parecen haber arruinado ese propósito de partida. No es descartable que haya militantes o incluso cargos de Vox en el Colegio de Arquitectos el jueves, pero ningún dirigente de la cúpula de Abascal estará presente. Preguntada específicamente por ello, la sucesora de Espinosa de los Monteros en la Portavocía parlamentaria del partido, Pepa Millán, evitó expresamente el menor guiño a su antecesor. "Cada uno es muy libre, en la sociedad civil, de emprender las acciones que crea necesarias", se limitó a decir, sin mencionar tan siquiera al exportavoz de su partido en la Cámara baja. Tampoco quiso entrar a valorar -"no nos corresponde", dijo- la provocación que el pasado lunes lanzó desde Génova la eurodiputada y flamante vicesecretaria de Organización del PP, Alma Ezcurra, quien tras anunciar la presencia de Tellado, el número dos de Alberto Núñez Feijóo, en la presentación pública de Atenea, aseguró que a su principal impulsor "Vox se le quedó pequeño". Aunque sí se permitió un pequeño desahogo: "Está bien que el Partido Popular busque ideas, porque les faltan".

Ideas y nombres

Sobre qué ideas fuerza aportará Atenea, o con qué mensaje irrumpirá este jueves en la escena política nacional, nada o casi nada se sabe. Primero por el enorme mutismo con el que su principal promotor está gestionando la presentación, donde entre otras cosas se dará a conocer una Junta Directiva que participará de manera altruista, y en la que podría haber nombres tanto con pasado político como perfiles más cercanos a la academia. No es ningún secreto el vínculo de Espinosa de los Monteros con intelectuales de peso en el mundo conservador como el profesor Florentino Portero, experto en relaciones internacionales que la semana pasada participó activamente en el campus anual de FAES, la fundación que preside José María Aznar, o Alejandro Macarrón, un demógrafo conocido por sus tesis que alarman sobre la baja natalidad en España y que actualmente es responsable de Estudios y Análisis Social del Programa CEU-CEFAS.

Pero tampoco se sabe exactamente dónde se ubicará la nueva plataforma en el mundo del centroderecha. La adscripción partidista de su fundador está clara, si bien siempre se le identificó dentro de un ala más liberal de Vox, alejada del proteccionismo que representaban otros sectores o dirigentes como el jefe de la delegación europea, Jorge Buxadé. Aunque saliendo de la materia económica los posicionamientos de Espinosa de los Monteros podrían estar a la derecha del PP en cuestiones como la inmigración o el aborto. El exportavoz de Vox, que siempre presume de su época de estudiante en Estados Unidos, donde hizo la secundaria en Chicago mientras vivía con una familia americana, es una persona claramente atlantista, y en esto estaría en principio más cerca del PP que de su propio partido. Además, ha criticado duramente la política de aranceles de la administración de Donald Trump, lo que obedece también a su visión liberal y en defensa del libre comercio.

De momento, su plataforma ha conseguido hacer mucho ruido y generar unas enormes expectativas, al menos dentro de la M30 madrileña, y eso ya es un triunfo para alguien convencido de las bondades del marketing y de la importancia de disputar los espacios públicos a la izquierda, como reflexiona al respecto desde hace años y plasma en el libro que publicó este año con Almuzara, 'España tiene solución'.