Una de las empresas 'pantalla' del caso Montoro fue disuelta con un agujero de más de 400.000 euros

La sociedad Anvalia 7 SL, que según los informes de los Mossos d'Esquadra y de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil fue una de las empresas "instrumentales" utilizadas por los socios de Equipo Económico, el despacho que fundó el exministro Cristóbal Montoro, para canalizar sus ingresos, fue disuelta en 2016 con unas pérdidas que superaban los 400.000 euros, según consta en una sentencia a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Equipo Económico declaró haber abonado a Anvalia 7 SL un total de 1.575.693 euros entre 2008 y 2016.

En la resolución, dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), los magistrados desestimaban el recurso que había interpuesto el dueño de la mencionada empresa, Javier Aguirre Nogués, contra la decisión del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid (TEARM -dependiente del Ministerio de Hacienda-) de ejecutar una deuda tributaria de 573.102 euros.

Cristobal Montoro, en una fotografía de archivo. / José Luis Roca

Ni Anvalia 7 SL ni su dueño están formalmente investigados en el caso Montoro que instruye el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus Vela. Sin embargo, los informes de los Mossos y de la UCO, que actúan como policía judicial en el procedimiento, aluden a este antiguo socio de Equipo Económico, que entró entre diciembre de 2007 y julio de 2009 en el accionariado del despacho tras adquirir 300 participaciones a Montoro. Los agentes también se refieren a la empresa Anvalia 7 SL como una de las firmas que pudieron ser utilizadas como "pantalla" para repartir los fondos bajo sospecha.

Mercados latinoamericanos

En su disputa con Hacienda, Aguirre Nogués alegó en los juzgados que la sociedad Anvalia 7, dedicada a la consultoría estratégica en mercados latinoamericanos, tuvo que ser disuelta y liquidada el 10 de junio de 2016. Y esta situación le provocó "una ruinosa situación patrimonial" porque su "principal fuente de ingresos" procedía de esta empresa.

Los informes de los Mossos y de la UCO concretan que este directivo recibió a través de Anvalia 7 "importantes sumas de dinero (3.074.400 euros) durante el periodo 2008-2016. Estos fondos procedían de Colombia, Panamá y Reino Unido". "Precisamente durante ese periodo fue cuando Equipo Económico mantuvo relaciones comerciales con Anvalia 7, por las que el despacho llegó a hacer pagos a la sociedad de Aguirre Nogués".

Para tratar de paralizar el pago a la Agencia Tributaria, Aguirre Nogués entregó "un certificado médico de un [...] experto en tratamiento de trastornos neuropsiquiátricos", que acreditaba que desde 2011 recibía un "tratamiento médico por presentar crisis de ansiedad, miedos y trastorno psicosomático asociado", que podía agravarse "a la vista de los perjuicios que podría irrogar la ejecución de una deuda tan importante, en caso de no ser suspendida".

Empresario "conocido"

Los informes policiales explican que, al contrario que el resto de socios de Equipo Económico, este empresario "no ha ocupado ningún cargo público". "Se trata de un conocido empresario vinculado a multitud de sociedades y grupos empresariales, tanto de ámbito nacional como internacional, en donde ha desempeñado puestos de dirección; entre ellas Telefónica Chile, Valores Bavaria o Blackstone. Asimismo, ha ejercido como alto ejecutivo de varias entidades bancarias tales como el Banco Exterior de España, Banco Extebandes (Colombia), International Finance Bank (EEUU) o International Merchant Bank (Bahamas)", completa la UCO en el informe.

En este oficio de la Guardia Civil también se alude a Cristina Beatriz González Gisbert, que tampoco está investigada en el caso Montoro, a quien relaciona con Equipo Económico y Anvalia 7. Ambas compañías habrían abonado a esta empleada un total de 298.008 euros entre 2009 y 2015. Por eso los agentes de la UCO consideran que pese a que Aguirre Nogués abandonó en 2007 Equipo Económico, este habría permanecido "indirectamente vinculado a dicho despacho a través de González Gisbert".