El presidente de RTVE denuncia el "daño inmenso" que supone para Eurovisión no expulsar a Israel

El presidente de Radio Televisión Española (RTVE), José Pablo López, ha denunciado el "daño inmenso" que supone para el festival de Eurovisión que la dirección de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) no tome ninguna decisión sobre la expulsión de Israel de este certamen. Diez días después de que el Consejo de Administración de RTVE tomara la decisión de que España no participe en el festival que se celebrará en Viena en 2026 si se mantiene la presencia de Israel, López ha explicado que RTVE, como presidente temporal del Grupo de Referencia de Eurovisión, ha enviado un informe a la UER para exigir la salida de Israel.

"Creo que ya era hora de romper el silencio existente dentro de la UER. [...] El daño que la dirección está provocando al festival es inmenso", ha dicho en la comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE. Además, ha recordado que en diciembre se realizará una votación en Ginebra donde participarán todas las televisiones públicas para decidir sobre la participación de Israel, aunque ha confiado en que no haga falta llegar a ese punto "por la decisión de unos directivos que no han asumido sus responsabilidades".

López ha dejado claro que Eurovisión no es solo un concurso de canciones, sino que "la carga política es enorme" y, por lo tanto, se debe evitar que la televisión pública israelí, que "está apoyando las actuaciones del Ejército de Israel en Gaza", pueda ocupar un espacio en el festival. En este sentido, el presidente de RTVE ha explicado que el ente público es uno de los organizadores principales de este evento y que tiene una "corresponsabilidad en las decisiones que se toman en Eurovisión". Además, ha admitido que retirarse del concurso "es una decisión que no es agradable", pero que no se puede seguir con "ciertos equilibrismos".

Otros eventos

Preguntado sobre cómo actuará RTVE ante otros eventos en los que participe Israel, López ha explicado que en los eventos deportivos la televisión pública puede adquirir derechos de emisión, pero no tiene "ninguna responsabilidad en su organización" ni puede "impulsar ninguna medida". Eso sí, ha explicado que existe una regla no escrita en la retransmisión de eventos deportivos que es no emitir protestas cuando estas ocurran, pero que RTVE seguirá la doctrina empleada ante la Vuelta Ciclista a España, que ha sido trasmitir las protestas e informar y que así lo harán en todos los eventos.