Sánchez sugiere que Netanyahu busca “crear una amenaza de seguridad dentro de la sociedad israelí” para justificar sus acciones en Gaza y Cisjordania

La tensión entre el gobierno de Pedro Sánchez y el de Binyamín Netanyahu, que ha ido escalando por la respuesta negativa del gobierno israelí a pasos de España como el reconocimiento del Estado palestino o a medidas de castigo por el genocidio en Gaza, no tiene ningún viso de disminuir. Este jueves, el presidente del gobierno español ha sugerido que Netanyahu está permitiendo que se incremente la inseguridad dentro de Israel para justificar sus acciones en la Franja de Gaza y en Cisjordania.

Las palabras de Sánchez han llegado en una entrevista en CNN Internacional con Christiane Amanpour, una de las mejores periodistas de la cadena en materia de relaciones internacionales y de Oriente Próximo. Ella ha preguntado al presidente español su reacción a las críticas, de Netanyahu o del presidente Donald Trump, de que con el reconocimiento del Estado palestino se está “recompensando” a Hamás”.

Entonces Sánchez ha asegurado que “no es el caso” y ha defendido que lo que se está haciendo en realidad “es reforzar a los moderados en la sociedad palestina, que están dispuestos a abrir la puerta a la política, la diplomacia y encontrar una solución”.

A continuación, el presidente ha planteado que Netanyahu no ha conseguido con sus acciones desde los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023 que el país esté más seguro o menos aislado. De hecho, ha dicho, “Israel está más inseguro que antes de los ataques, está más aislado”. Y entonces ha añadido: “Quizá es el plan del primer ministro Netanyahu: crear una amenaza de seguridad dentro de la sociedad israelí que pueda explicar lo que está haciendo no solo en Gaza, sino la ocupación en Cisjordania. Es algo que no podemos aceptar a nivel internacional”, ha concluido.

El combate y la amenaza del terrorismo

Sánchez se ha mostrado convencido en la entrevista de que “el mayor error” que está cometiendo el gobierno israelí es en su enfoque de cómo combatir el terrorismo. Y ahí ha mencionado tanto la lucha “sin respetar el marco legal” como el ocuparse de la dimensión de seguridad del terrorismo pero no de su dimensión política.

Mencionando la experiencia de España en la lucha contra ETA, el presidente ha dicho que hay que plantear “cómo marginalizar el apoyo a Hamás dentro de la sociedad palestina” y ha asegurado que “eso no está sucediendo porque lo único que hay es bombardeos por parte del gobierno de Israel, sin ningún tipo de diálogo con los moderados en la sociedad palestina, que existen”.

El presidente español también ha asegurado que “Netanyahu está creando una situación política más inestable para Oriente Próximo” y le ha señalado por estar “sembrando las semillas para potencial terrorismo en el futuro. Es algo que no es aceptable para la región, para su sociedad ni para nosotros”, ha concluido.