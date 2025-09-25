El think thank que lanza Espinosa de los Monteros para unir a PP y Vox siembra la división en la derecha

La sede del Colegio de Arquitectos de Madrid albergará este jueves por la tarde uno de esos actos de la capital que generan gran expectación, que acaparan muchos titulares y que desatan todo tipo de especulaciones sobre la vida política española, aunque no siempre todo ello se concrete en algo tangible. El exportavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, dos años después de abandonar la política activa y cuando más alejado está de la cúpula del partido en el que sigue como militante, y del que fue uno de los fundadores hace una década junto a Santiago Abascal, presenta su think thank Atenea, que lleva semanas promocionando y del que ahora se conocerá exactamente la composición de su junta directiva, encabezada por él mismo.

La intención de su promotor, según él mismo ha explicado en las varias entrevistas que lleva concediendo desde que se reanudó el curso político, es aportar ideas a largo plazo sobre grandes cuestiones como la inmigración, la vivienda, la justicia y el estado de Derecho o la política económica. Siempre bajo la premisa, que él mismo ha verbalizado, de que España se encamina inexorablemente hacia un cambio de gobierno después de las próximas elecciones generales, y que el relevo de Pedro Sánchez en La Moncloa lo tomará Alberto Núñez Feijóo en un Ejecutivo de coalición entre el Partido Popular (PP) y Vox. Por ello en la plataforma habrá personas vinculadas a Vox, como su mismo promotor, pero también al PP o a Ciudadanos, un partido ahora extraparlamentario.

Sin embargo, y aunque no haya sido el propósito de sus promotores, Atenea ya ha sembrado la división entre las dos grandes formaciones de la derecha. El PP ha decidido darle todo el respaldo a Espinosa de los Monteros, y Vox hacerle un vacío total. En el Colegio de Arquitectos de la capital estará el número dos de los populares, Miguel Tellado, su vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo y la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, quien fraguó una gran amistad con el ex portavoz de Vox en el tiempo que ambos compartieron en la Cámara baja. Y no se descarta alguna presencia más de cierto renombre. No estará, en cambio, dirigente alguno de la actual cúpula de Vox.

La sucesora de Espinosa de los Monteros como portavoz del tercer grupo del Parlamento, Pepa Millán, rechazó comprometer su presencia el pasado martes, preguntada expresamente por ello, e incluso evitó mencionar por su nombre a su antecesor. No se descarta que algún dirigente raso de la extrema derecha acuda a título particular, pero los de Abascal han preferido no dar hilo a la cometa de su antiguo hombre fuerte, quien también fue en su día secretario general del partido. Las relaciones quedaron resentidas tras su salida y el tiempo no las ha mejorado.

El precedente de Olona

Conviene no olvidar que hace justo un año la hasta entonces líder de Vox en la Comunidad de Madrid y esposa de Espinosa de los Monteros, Rocío Monasterio, abandonó su cargo, igualmente enfrentada a Abascal. En Vox muchos manifiestan sotto voce su desconcierto por el movimiento de su antiguo portavoz, aunque otros le defienden y se siguen considerando amigos. Entre los primeros, más en línea ahora con la dirección, aseguran que Atenea no ha cubierto aún las expectativas que tenía de financiación, e incluso comparan el periplo de Espinosa de los Monteros tras salir en 2023 del partido con el que tuvo en su día la ex secretaria general del grupo parlamentario, Macarena Olona. "Esto lo hemos visto muchas veces, Macarena parecía que se iba a comer el mundo, e incluso llegó a presentarse a unas elecciones con otro partido, cosechando un fracaso total", explican voces del partido, que reprochan a Espinosa de los Monteros no tanto haberse marchado, sino haberlo hecho, consideran, "dando un portazo".

En el PP, mientras tanto, y pese a los guiños cómplices lanzados a la nueva plataforma de ideas, con el paso de los días empiezan a poner en cierto barbecho esa complicidad. "Irá el secretario general, y ya está bien", afirma un importante miembro de la dirección, que expresamente no estará en el acto de presentación del nuevo think thank, dando a entender que tampoco ponen toda la carne en el asador en esta operación.

Aunque es verdad que Génova lleva muchos años acostumbrada a sucesivas integraciones o absorciones (el CDS en su día; dirigentes que venían de la UCD y no de Alianza Popular, la primera marca del partido; más recientemente muchos dirigentes y un nutrido cuadro de asesores y técnicos procedentes de Ciudadanos...) el caso de un exdirigente de Vox no sería a priori tan fácil de encajar, sobre todo cuando el partido a la derecha es hoy tan pujante y competitivo en el mismo espacio político. Si bien ni Génova ni Espinosa de los Monteros hablan de otra cosa que no sea el nacimiento de una plataforma dedicada a la mera defensa de ideas en el espectro de la derecha. Sin que ello pudiera tener, necesariamente, una traducción en términos políticos más concretos. Al menos de momento.