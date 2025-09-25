Yolanda Díaz se hace la gallega cuando le preguntan por Sánchez
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo elude valorar el anuncio de que se presentará a la reelección en 2027
Pedro Díaz
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no ha entrado a valorar el anuncio del presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, de que se presentará a la reelección en 2027.
"No hago valoraciones, ni del presidente del Gobierno... Lo que me faltaba a mí, que yo valore las decisiones políticas que toman dirigentes políticos", ha afirmado a preguntas de la prensa en Ferrol este jueves.
Preguntada sobre si ella misma volverá a presentarse a las próximas elecciones generales, Díaz ha eludido aclararlo. "No estoy en estas", se ha limitado a decir.
Así lo ha expuesto durante una visita a las instalaciones de Navantia en Ferrol, en donde ha mantenido un encuentro con el comité de empresa.
Críticas al juez Peinado
Por otra parte, Díaz ha insistido, igual que hizo el pasado miércoles, en que "la instrucción que ha hecho el juez Peinado" sobre el caso que afecta a la presidenta del Gobierno, Begoña Gómez: "Se va a estudiar, como negativa, en todas las facultades de Derecho de nuestro país y del mundo".
"Cuando hablamos de presuntas actuaciones incorrectas en el mundo de la justicia, estamos viendo claramente de lo que estamos hablando", ha agregado.
