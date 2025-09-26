El juzgado de la dana notifica a Carlos Mazón el auto que lo invita a declarar

El juzgado de la dana en Valencia, el Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, ha notificado a Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, el auto que lo invita a declarar, según una diligencia de ordenación que ha sido notificada hoy a las partes. La última resolición, en la que lo invitaba a declarar voluntariamente, se dictó el 11 de septiembre y se entregó en el Palau de la Generalitat el 19 de septiembre, según la diligencia de ordenación dictada por la letrada de la administración de justicia del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja.

La magistrada de la dana Nuria Ruiz Tobarra dictó el 11 de septiembre un auto en el que invitó por segunda vez al presidente de la Generalitat a comparecer de forma voluntaria, como investigado, ante el Tribunal de Instancia 3 de Catarroja. Son los únicos movimientos legales que le permite el aforamiento de Carlos Mazón, como presidente de la Generalitat. No puede interrogar, ni indagar sobre él, pero sí escucharlo si el jefe del Consell decidiera comparecer voluntariamente.

De ahí que la jueza de la dana volviera a reiterar la invitación que ya planteó en un auto del 10 de marzo de 2025, el mismo en el que sí citó a declarar en calidad de investigados a la consellera de Justicia e Interior el 29 de octubre, Salomé Pradas, y su número dos y secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. Desde Presidencia de la Generalitat siempre han asegurado que los autos de la magistrada no han llegado al Palau de la Generalitat. Las respuestas de Mazón siempre han sido a través de los medios.

En el auto del 10 de marzo, ratificado por los seis magistrados de la sección segunda de la Audiencia de Valencia, la jueza de la dana planteó la "posibilidad de la declaración del presidente de la Generalitat como investigado o querellado, que sólo puede llevarse a cabo de forma voluntaria si por el aforado se solicitara".

La respuesta de Carlos Mazón (no oficialmente ante el juzgado) fue prometer la "máxima colaboración" en declaraciones a los periodistas. Y dejó claro que no contemplaba personarse en la causa como le ofrecía la jueza, un extremo que no se planteaba, ni siquiera a través de los servicios jurídicos de la Generalitat para hacerlo como persona jurídica, ni como persona física.