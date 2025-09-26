Yolanda Díaz no quiere que hagas horas extras no remuneradas: así pretende evitarlo

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado este viernes en Ferrol que llevará al Consejo de Ministros del próximo martes la tramitación urgente del nuevo registro de control horario en España, después de que la ley de reducción de jornada laboral, que contenía la reforma del registro, fuera rechazada en la votación parlamentaria.

Durante la inauguración de las obras de remodelación de las sedes de CCOO y UGT, Díaz ha defendido la reducción de jornada como el "motor de arranque de la historia" del derecho laboral y ha confirmado que cumplirá con su promesa de llevar adelante una "pieza clave para la clase trabajadora". "El próximo martes va con carácter de urgencia a tramitación el control horario, el registro horario en nuestro país", ha manifestado.

Qué es el nuevo registro horario

Lo que llevará el Ministerio al Consejo de Ministros del martes es sólo la tramitación urgente de esta medida, no el texto del Real Decreto con el que pretende sacar adelante, sin pasar por el Parlamento, el nuevo registro horario.

La ministra ha explicado que esta medida, un punto que no requería rango de ley y que los sindicatos le pidieron segregar del proyecto derrotado, es fundamental para garantizar el cumplimiento de la jornada y controlar el exceso de horas extras no remuneradas, especialmente en sectores con peores condiciones de negociación como el comercio y la hostelería.

El Ministerio de Trabajo sacó a consulta pública previa el proyecto de Real Decreto para el desarrollo del registro de jornada el pasado 11 de septiembre, apenas unas horas después de que el Congreso tumbara el proyecto de ley para la rebaja de jornada, en la que se contemplaba además la reforma del control horario.

El plazo para recibir aportaciones en esta consulta pública previa a la elaboración de la norma se abrió el pasado 12 de septiembre y finaliza este mismo viernes.

Características principales de la reforma

Registro horario digital obligatorio : Se establece que todas las empresas deben utilizar sistemas digitales para registrar la jornada laboral de sus empleados. Estos sistemas deben garantizar la autenticidad, trazabilidad y accesibilidad de los datos, permitiendo el acceso remoto a la Inspección de Trabajo, a los representantes legales de los trabajadores y a los propios empleados.

: Se establece que todas las empresas deben utilizar sistemas digitales para registrar la jornada laboral de sus empleados. Estos sistemas deben garantizar la autenticidad, trazabilidad y accesibilidad de los datos, permitiendo el acceso remoto a la Inspección de Trabajo, a los representantes legales de los trabajadores y a los propios empleados. Información mensual : Las empresas deberán emitir un resumen mensual del registro horario junto con la nómina de los empleados, facilitando la transparencia y el seguimiento de las horas trabajadas.

: Las empresas deberán emitir un resumen mensual del registro horario junto con la nómina de los empleados, facilitando la transparencia y el seguimiento de las horas trabajadas. Sanciones por incumplimiento: El incumplimiento de esta normativa puede conllevar sanciones económicas que varían según la gravedad de la infracción. Las empresas deben garantizar el cumplimiento de estas obligaciones para evitar posibles sanciones.

Críticas a Garamendi y a la patronal

En su intervención de hoy en Ferrol, Díaz ha aprovechado para dirigirse directamente a Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, al que ha acusado de machismo y de no ser la "mayoría social" del país.

"Quiero decirle claramente que no hemos permitido que personas como el señor Garamendi, que cobran salarialmente 25 veces más que el salario mínimo, nos den lecciones de reducción de jornada laboral. El señor Garamendi con machismo rampante no sabe lo que es trabajar 40 horas a la semana", ha sentenciado la vicepresidenta.

También ha hecho referencia la vicepresidenta segunda a la derrota parlamentaria sufrida el día anterior, que ha atribuido al voto en contra del Partido Popular. Ha ironizado sobre la seriedad del PP durante la votación, indicando que sus caras eran de "pésame" y no aplaudían la derrota porque eran conscientes de que estaban "abofeteando a 12 millones y medio de trabajadores y trabajadoras".

Por último, Díaz ha concluido su discurso asegurando que la batalla por la jornada laboral ya está "ganada en la calle" y que, pese a las resistencias, la "fuerza de la razón es imparable".