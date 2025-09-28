PP
Directo | Feijóo clausura el cónclave de barones del PP en Murcia
El partido presentará la 'Declaración de la Región de Murcia' con las conclusiones y propuestas forjadas en la cumbre del fin de semana
Redacción, agencias
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, clausura este domingo en el Teatro Circo de Murcia, a partir de las 11.00 horas, la cumple de dirigentes 'populares' que se ha celebrado durante todo el fin de semana en la capital del Segura.
En la clausura del acto de presentación de la 'Declaración de la Región de Murcia', el líder del PP estará acompañado del presidente autonómico del partido, Fernando López Miras, y el alcalde de la ciudad, José Ballesta. Previamente, los dirigentes de los gobiernos autonómicos del Partido Popular firmarán dicha Declaración.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Aprobado el nuevo complemento de 525 euros para pensionistas a partir de 2026: requisitos y cómo solicitarlo
- José Andrés se lo explica a Yolanda Díaz ante la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
- Las cabras de Alicante vuelven a volar hacia África y Oriente Próximo
- ¿Qué hace un trabajador de la contrata de recogida de residuos de Torrevieja desbrozando una finca privada?
- Las autocaravanas redoblan la presión en Elche y Santa Pola: 'El veto a aparcar en la costa es ilegal
- Alicante se queda sin servicio de Cercanías con Elche y Murcia los dos próximos fines de semana
- Alerta medusa y pez araña: las playas de Alicante avisarán de los peligros de las picaduras
- Aemet activa la alerta naranja por lluvias y tormentas en el litoral norte de Alicante este lunes