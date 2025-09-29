Guardiola adelantará las elecciones en Extremadura si no hay acuerdo para aprobar los presupuestos de 2026

"Presupuestos para el futuro, o que el futuro lo decidan los extremeños". La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, convocará elecciones autonómicas si no logra un acuerdo para sacar adelante las cuentas de 2026. En la primera reunión mantenida con los grupos parlamentarios para iniciar negociaciones, a la que no ha asistido Vox y tampoco el líder del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, la jefa del Ejecutivo ha planteado además la reforma del Reglamento de la Asamblea de Extremadura para asegurar por ley legislaturas de cuatro años, de forma que los extremeños no tengan que volver a votar en 2027 si finalmente se produce ese adelanto.

"Queremos un proyecto autonómico para todos, que no dependa de pinzas ni bloqueos. No voy a permitir que Extremadura se paralice. Ya hemos prorrogado un presupuesto no puede haber más prórrogas", ha sentenciado Guardiola. Insiste en que su prioridad ahora es que haya presupuestos en 2026 y con ese ánimo, ha presentado a los grupos las grandes cifras del borrador que pretende registrar en la Cámara a mediados de octubre. "Si vemos que no tenemos las herramientas que necesitamos para que se siga produciendo el avance que se ha iniciado en nuestra tierra, pues tendrán que ser los ciudadanos extremeños los que elijan de manera democrática qué futuro quieren para Extremadura", ha insistido.

Reglamento de la Asamblea

Según ha avanzado Guardiola, el PP registrará este martes en la Cámara la modificación que plantean para el Reglamento de la Asamblea, que requiere de mayoría simple para aprobarse en el pleno. Su objetivo, según ha explicado, es adecuar el Reglamento de la Cámara al Estatuto de Autonomía, que en el artículo 16.1 establece que "La Asamblea, que representa al pueblo extremeño, es elegida por cuatro años, es inviolable y no podrá ser disuelta salvo en los supuestos previstos en el presente Estatuto". Un precepto que según Guardiola se incluyó en la reforma del año 2011 a petición del PSOE, y que no fue después trasladado al Reglamento de la Cámara.

"Planteamos coherencia para que, en el caso de que haya un bloqueo, sean los ciudadanos los que decidan. Quiero estabilidad para mi tierra, gobierne quien gobierne", ha explicado Guardiola al respecto.