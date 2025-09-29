Un jefe de los Mossos alega que no detuvieron en un primer momento a Puigdemont para evitar desórdenes públicos

El jefe de la Comisaría General de Información de los Mossos, Carlos Hernández, han declarado este lunes ante la jueza de Barcelona que el 8 de agosto de 2024 no detuvieron al expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, cuando se dirigía por la calle Trafalgar al acto en el Arc de Triomf por un criterio de "oportunidad y proporcionalidad" y evitar desórdenes públicos, según las fuentes consultadas por El Periódico de Catalunya. Este mando policial, así como otros dos mossos, que también comparecieron como testigos, ratificaron los informes sobre el caso. La magistrada solicitó en enero a los Mossos que detallaran el dispositivo diseñado para detención de Puigdemont si pisaba suelo español a raíz de la orden de arresto del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye el proceso judicial contra el expresidente por el 'procés'.

El mando policial, siempre según las mismas fuentes, ha explicado que la "maniobra de distracción" que efectuó Puigdemont y su séquito para burlar la detención fue "muy ágil y rápida", por lo que no pudieron practicar el arresto cuando se bajó de la tarima instalada en el Arc de Triomf donde dirigió unas breves palabras a los asistentes convocados por Junts con ocasión de su vuelta a Cataluña. El testigo ha explicado con detalle porque los Mossos no actuaron antes, en la calle Trafalgar, cuando el expresidente catalán caminaba, acompañado de dirigentes de su partido, hacia el acto.

"Cápsula de políticos"

Tampoco detuvieron a Puigdemont después de su alocución y tras bajarse del escenario, porque se formó una "cápsula de políticos" y los mossos creyeron que en ella iba el expresidente camino al Parlament, cuando no era así. Los testigos han aclarado que no identificaron a ciudadanos que estaban en el lugar porque no habían cometido delito alguno. En cambio, si que lo hicieron con los Mossos que presuntamente habrían colaborado con la huida de Puigdemont, pues su deber como funcionarios era detenerlo, tal y como había ordenado el juez del Tribunal Supremo. Además, reconocieron que a unos de los agentes que estaban en el lugar le falló el mecanismo de comunicación, se equivocó en la matrícula del coche y el tipo de vehículo donde se montó el exmandatario y se alejó del Arc de Triomf.

A pesar de ello, el jefe de los Mossos ha sostenido ante la jueza que el dispositivo fue un éxito porque fue planeado para que no se produjeran incidentes alrededor del Parlament durante la toma de posesión de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Hasta ahora, los Mossos solo han admitido "errores técnicos y formales" en el dispositivo en relación con la frustrada detención de Puigdemont, aunque han precisado en sus informes remitidos al Supremo que nunca previeron que el expresidente fuera a darse a la fuga antes de llegar al Parlament, donde se iba a investir a Illa. en el procedimiento que se inició con una querella presentada por Hazte Oír contra tres mossos a los que considera responsables de la huida del expresident. El mismo comisario Eduard Sallent explicó a la jueza que investiga a los tres mossos que no contempló que el dirigente de Junts huyera antes de llegar al edificio de la Cámara catalana.