Feijóo celebra el plan de Trump y Netanyahu para "parar este disparate que se está produciendo en Gaza"

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, celebró este martes el plan de paz acordado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Binyamín Netanyahu, y solemnizado en una comparecencia conjunta este lunes en la Casa Blanca, que calificó de "esperanza sólida para la paz".

En una declaración ante los medios en el Senado, y tras haber sintetizado previamente la misma idea en un mensaje en las redes sociales, el líder de la oposición aseveró que "el plan abre la puerta en primer lugar a parar la guerra, por supuesto a la entrega de los rehenes, a reconstruir Gaza, a que Gaza siga siendo un territorio palestino y a que Gaza siga gobernada por los palestinos. Es la oportunidad que tenemos para parar este disparate que se está produciendo en Oriente Medio, concretamente en la Franja de Gaza. Espero y deseo que esto llegue a buen término", sentenció.

Preguntado sobre las discrepancias en el seno de la coalición del PSOE y Sumar en el Gobierno, dado el rotundo rechazo expresado por los de Yolanda Díaz al acuerdo, Feijóo señaló que el Ejecutivo es "hipócrita". A su juicio, "el señor Sánchez no gobierna su Gobierno y la señora Yolanda Díaz no gobierna su partido", y "cada uno está diciendo lo que le interesa a su electorado, y lo que menos les importa es la solvencia internacional de España". Para el líder de los populares, las discrepancias en el seno del Gabinete de Sánchez hacen que nuestro país "cada vez tenga menos reputación en el ámbito internacional, porque el presidente no es capaz de ordenar su Gobierno y la líder de Sumar no es capaz de ordenar su grupo parlamentario", concluyó, antes de participar en unas jornadas sobre iniciativa legislativa en la Cámara Alta.

Feijóo señaló igualmente que "el futuro de los palestinos no es Hamás". El presidente del PP volvió a buscar el equilibrio en su postura sobre la invasión de Gaza, que evitó de nuevo tildar de genocidio, como le exige la izquierda y como ya han empezado a hacer algunos de sus barones territoriales, por ejemplo el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno. En su lugar utilizó un término nuevo y más coloquial, el de 'disparate', cuando antes había utilizado otros como el de barbaridad, aunque evitando cualquier crítica directa al primer ministro Netanyahu.

Fisura en el PP

En los últimos meses se ha abierto cada vez más la fisura en el seno de los conservadores entre quienes han alzado la voz contra la crisis humanitaria en la Franja de Gaza, como por ejemplo hizo hace semanas la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y quienes como Isabel Díaz Ayuso, y con ella todo el PP de Madrid, defienden de manera indubitada la actuación israelí sobre Gaza, centrando sus ataques solo en Hamás y su masacre terrorista del 7 de octubre de 2023, una línea muy similar a la que sostiene el líder de Vox, Santiago Abascal.

Durante todo el mes de septiembre, la posición de Feijóo y de los suyos ha ido evolucionando tímidamente al ritmo de los acontecimientos. Primero supeditaron su posición a lo que dijesen las instituciones comunitarias, hasta que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, correligionaria política del PP, se pronunció en su discurso anual en el Parlamento Europeo reclamando suspender parcialmente el acuerdo entre la Unión Europea (UE) e Israel, algo que, entre otros, había reclamado antes del verano Pedro Sánchez.

Luego Feijóo y algunos de sus barones, como la mencionada Guardiola, endurecieron su postura contra la invasión, como el mismo líder popular hizo frente a Sánchez en la sesión de control en el Congreso, donde fue más claro que nunca contra Netanyahu. Apenas cuarenta y ocho horas después obvió esas críticas al referirse al conflicto en la clausura del campus de FAES en Madrid junto a José María Aznar, quien un día antes en ese mismo evento de la fundación que preside había asegurado que "si Israel pierde en lo que está haciendo, supondría la derrota de occidente".