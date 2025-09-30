Podemos irá con sus siglas a las elecciones de Andalucía y abre un escenario con tres papeletas a la izquierda del PSOE

Podemos tendrá una papeleta en las próximas elecciones a la Junta de Andalucía. Los fuertes choques en la izquierda andaluza han llevado al divorcio político entre el partido morado y las formaciones que sustentan al Gobierno central. IU y Sumar llevan meses lanzando un llamamiento para revalidar Por Andalucía, la candidatura que ya integró a los principales partidos de la izquierda en 2022 y a la que Podemos se resiste a unirse. El partido de Irene Montero ha exhibido hasta ahora un nulo interés en negociar con IU una opción de unidad y su cúpula nacional ha condicionado cualquier acuerdo electoral a la ruptura del Gobierno y su salida del Consejo de Ministros.

El desencuentro en la izquierda es total y todos admiten las dificultades para una posible reconciliación de cara a las urnas -en IU ya lo dan por perdido y en Podemos alejan también esta opción-. Un escenario que había abierto una importante incógnita.

En amplios sectores de Izquierda Unida llegaban a dudar de que los morados se presentasen a la cita en solitario, ante los riesgos que esto entrañaba, y en un momento donde Podemos afronta también series tensiones internas. Su federación andaluza, liderada por Raquel Aguilera, ha hecho llamamientos a la unidad, apartándose de la directriz de la dirección nacional, y hay movimientos en este sentido impulsados por referentes del partido, como es Diego Cañamero, y apoyados por la plana mayor de Podemos Andalucía. Las peticiones de los cuadros andaluces hasta ahora han sido desoídas en el núcleo duro de Madrid.

Pero en la dirección nacional de Podemos han querido cortar el paso a cualquiera de estas tesis, y este lunes confirmaban que la organización se presentará sí o sí a las elecciones de Andalucía: "Sí, puedo confirmar que habrá papeleta de Podemos”, aseguró este lunes en rueda de prensa su secretario de Organización, Pablo Fernández, preguntado por si la formación acudirá a las urnas sea cual sea el escenario. Fuentes del partido avanzan además que el nombre de Podemos estará en la papeleta electoral, independientemente de cuál sea la fórmula con la que se presenten.

Las condiciones

Nadie descarta abiertamente que pueda alcanzarse un acuerdo, pero lo cierto es que en privado todos muestran su escepticismo. Las líneas en Podemos no se han movido ni un milímetro: insisten en que es imposible hacer campaña junto a Izquierda Unida en caso de que siga en el Consejo de Ministros.

La estrategia de los morados en los últimos meses ha pasado por convertirse en un partido de oposición, con un discurso durísimo contra el Gobierno. Una hoja de ruta que choca con el partido del coordinador general de IU, Antonio Maíllo, que hace gala de haber obligado al ala socialista a dar pasos como el paquete de medidas y sanciones a Israel.

Los morados, además, vienen insistiendo en una idea desde hace meses: los acuerdos que se alcancen en una cita electoral deberán extrapolarse al resto de comicios. Es decir; si Izquierda Unida verdaderamente quiere una alianza con Podemos, deberá mantenerse fiel a esta alianza también en las elecciones generales, dando así la espalda a Sumar, el proyecto de Yolanda Díaz al que Irene Montero le declaró la guerra. Los morados consideran que Sumar fue una "operación del PSOE" con la que se niegan a compartir papeleta.

En las últimas generales de 2023 los morados fueron con Sumar y rompieron pocos meses después, tras dejarles fuera del Gobierno y tras haber vetado a Irene Montero en las listas electorales. Ahora son ellos quienes rechazan concurrir con Sumar. "Si está Sumar, no estaremos nosotros", es la consigna que han llegado a transmitir en territorios como Castilla y León.

Fractura electoral

Una vez que Podemos ya ha confirmado que irá a los comicios andaluces, y ante las escasas opciones para el acuerdo, los morados ya plantean escenarios posibles ante las dificultades que presentan estas elecciones. La fractura en la izquierda deja cuatro papaletas progresistas, contando con la del PSOE, Por Andalucía, Podemos y Adelante Andalucía -el partido de Teresa Rodríguez-.

La división penaliza la traducción de votos en escaños y dificulta aún más la obtención de representación para los partidos minoritarios. Es decir, la apuesta de ir en solitario podría implicar un importante desembolso económico para un partido como Podemos que, elección tras elección, ha visto menguada su representación pública -y por tanto, sus ingresos-. Una inversión sin garantías, puesto que podría no verse recompensada en escaños.

A todo esto hay que sumar la situación de división interna en Podemos Andalucía, donde sólo uno de sus diputados, Juan Antonio Delgado, es partidario de concurrir en solitario y oponiéndose al resto de formaciones. Él fue la figura que la cúpula de Podemos lanzó en 2022 para ser el candidato a la Junta de Andalucía, pero finalmente se impuso Inma Nieto, con el impulso público de Yolanda Díaz. No es decartable que Delgado se postule de nuevo como candidato en Andalucía, esta vez sin los peajes de ir en coalición.

Las dificultades también son externas, ante las dificultades que implica afrontar una campaña electoral en ocho provincias sin tener ningún derecho electoral reconocido. En 2022, las negociaciones de la coalición andaluza llegaron tan al límite que Podemos no quedó registrado ante la Junta Electoral Central -JEC- y finalmente sus dirigentes se incluyeron en las listas electorales en calidad de independientes, y no del partido. Es decir, el partido no podrá a priori estar representados en los debates electorales de los medios públicos, como tampoco un tiempo asignado de publicidad en estos mismos medios, ni un anticipo de subvención económica para afrontar la campaña. Una circunstancia que en Podemos tienen en cuenta, sin descartar dar la batalla administrativa para ser reconocidos ante la JEC, en detrimento de Por Andalucía.