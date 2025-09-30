En Oviedo
Zapatero asegura que la inmigración es "lo que justifica" el bienestar económico de España
El exjefe de Gobierno socialista se ha pronunciado en estos términos durante su participación en Oviedo en una jornada sobre políticas de diversidad e inclusión
EFE
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado este martes que la inmigración es "lo que justifica" el "bienestar económico" que vive España, un país que debe "acoger, respetar y valorar" a este colectivo.
El exjefe de Gobierno socialista se ha pronunciado en estos términos durante su participación en Oviedo en una jornada sobre políticas de diversidad e inclusión organizada por la ONGD 'Maspaz' en la que también ha intervenido, entre otros, el presidente asturiano Adrián Barbón.
Zapatero ha manifestado que si España es la economía "que más avanza" de Europa, si es la que "mejor rumbo tiene" y la que "más fuerza tiene" en sectores como el digital, es por la inmigración.
"¿Esto es políticamente correcto? No sé, pero es la verdad. Es una verdad humana, cercana al humanismo", ha apuntado en su intervención.
El expresidente ha apostado por un país que "acoge, respeta, valora y reconoce a esas trabajadoras y trabajadores de África o de Latinoamérica que vienen a España y hacen los trabajos que la mayoría de españoles no hacen".
"Yo quiero vivir en un país que les reconozca, les acoja y se lo agradezca. Quiero vivir en un país con fibra moral", ha recalcado antes de apostar por "derrotar dialécticamente a los falsarios".
- ¿Cuándo se esperan las lluvias más intensas en Alicante?: horas y precipitaciones por municipios
- El jardinero municipal de Torrevieja que quiere teletrabajar
- Se mantienen las temperaturas este sábado en Alicante antes de la ola de calor del domingo
- Un abogado alicantino denuncia a España ante la UE por la tributación de los nómadas digitales y los emprendedores internacionales
- Enemigo a las puertas del cuartel
- El suelo para levantar las 775 viviendas públicas del plan de La Hoya en Torrevieja está pendiente de urbanizar
- Declarada la alerta naranja en Elche a partir de las 21 horas por precipitaciones
- El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: la pausa para el café es trabajo efectivo y no puede durar menos de 15 minutos