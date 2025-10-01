Polémica
El PSOE de Madrid prepara acciones legales contra la decisión del Ayuntamiento de informar del "trauma postaborto"
El pleno aprobó el martes con los votos de PP y Vox que haya "información visible" en los espacios municipales de salud e igualdad
Víctor Rodríguez
El PSOE madrileño prepara medidas legales contra la decisión del Ayuntamiento de Madrid de informar sobre "el trauma post-aborto" en sus espacios de salud e igualdad. Así lo ha trasladado el secretario general de la formación y ministro para la Transición Digital y de la Función Pública, Óscar López este miércoles en una entrevista en televisión.
"Esta misma mañana el equipo jurídico del PSOE de Madrid está trabajando para estudiar acciones legales, y no descartamos ninguna para parar esa iniciativa aberrante", ha señalado López, quien ha añadido que PP y Vox ya se confunden y son "absolutamente indistinguibles.
El pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó una iniciativa de Vox, con el apoyo del PP, para que los espacios municipales informen "de manera obligatoria, verbal y escrita, permanente y visible", sobre lo que la propuesta califica finalmente de "trauma post-aborto". Dicha información deberá estar "permanentemente visible en los centros municipales de Madrid Salud, los espacios de igualdad, los futuros centros de atención integral a la mujer, SIAM, Samur Social y centros de servicios sociales", tanto en cartelería y folletos informativos como en las páginas web oficiales.
- Un abogado alicantino denuncia a España ante la UE por la tributación de los nómadas digitales y los emprendedores internacionales
- ¿Cuándo se esperan las lluvias más intensas en Alicante?: horas y precipitaciones por municipios
- El jardinero municipal de Torrevieja que quiere teletrabajar
- Las lluvias dejan más de 40 litros en la provincia de Alicante en solo cuatro horas
- La riada de 1997 en Alicante: el día en que la ciudad quedó bajo el agua
- Apuñalado en Elche en una reyerta entre marroquíes y sudamericanos
- Alicante mantiene clases el martes y cierra parques el lunes ante la amenaza de fuertes lluvias
- La dana deja hasta 72 litros en Torrevieja y un vertido de aguas residuales en la playa del Cura