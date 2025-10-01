Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ayuda humanitaria

Sánchez a Netanyahu sobre la flotilla a Gaza: “No representa ninguna amenaza para Israel”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez / Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

Iván Gil

Pedro Sánchez se ha dirigido al Gobierno de Benjamín Netanyahu para que evite una intervención de la flotilla que se dirige a Gaza con ayuda humanitaria. "No representaron un peligro ni una amenaza para Israel", ha segurado antes de participar este mediodía en la cumbre informal de líderes europeos en Copenhague. El Ejecutivo ha pedido a sus integrantes, entre los que se incluyen nacionales españoles, que no entren en la zona de exclusión. Una petición que han desoído. Pese a ello, el jefe del Ejecutivo ha garantizado que "aquellos compatriotas que están en las flotillas van a contar con toda la protección diplomática".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents