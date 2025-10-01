Sánchez a Netanyahu sobre la flotilla a Gaza: “No representa ninguna amenaza para Israel”

Pedro Sánchez se ha dirigido al Gobierno de Benjamín Netanyahu para que evite una intervención de la flotilla que se dirige a Gaza con ayuda humanitaria. "No representaron un peligro ni una amenaza para Israel", ha segurado antes de participar este mediodía en la cumbre informal de líderes europeos en Copenhague. El Ejecutivo ha pedido a sus integrantes, entre los que se incluyen nacionales españoles, que no entren en la zona de exclusión. Una petición que han desoído. Pese a ello, el jefe del Ejecutivo ha garantizado que "aquellos compatriotas que están en las flotillas van a contar con toda la protección diplomática".