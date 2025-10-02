Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cumbre del PPE

Feijóo aboga por invertir más en defensa y avisa de que Sánchez provoca "un aislamiento internacional progresivo" de España

El líder de los populares reivindica su modelo contra la inmigración ilegal ante varios secretarios del PP europeo reunidos en Barcelona

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto a la secretaria general del PPE, Dolors Montserrat.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto a la secretaria general del PPE, Dolors Montserrat. / JORDI OTIX

Gisela Boada

Barcelona

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este jueves más gasto en defensa para hacer frente a los "retos y desafíos" de Europa. "Estamos obligados a invertir más en defensa", ha dicho el líder de la oposición en una intervención previa a iniciarse un encuentro con los secretarios internacionales del Partido Popular Europeo (PPE) en el Hotel Eurostars Grand Marina, en Barcelona. En una sala llena de los 'número dos' del PPE en los países miembros de la UE y acompañado por la secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, ha asegurado que el actual Gobierno de Pedro Sánchez lleva al país a un "aislamiento internacional progresivo".

La cita inicialmente se programó como una cumbre del PPE de "alto nivel" con los máximos dirigentes del partido, entre ellos Manfred Weber, presidente del PPE y el primer ministro polaco, Donald Tusk, pero ningún líder popular ha podido acudir finalmente por "problemas de agenda".

