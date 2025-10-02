El Gobierno evita el choque con Israel y aplaza la respuesta a la espera de la liberación de los miembros de la flotilla

El Gobierno ha contenido el tono en su primera respuesta tras la intercepción por parte de Israel de la Global Sumud Flotilla con ayuda para Gaza y en la que viajaban más de medio centenar de españoles, sin querer entrar a valorar la acción del Ejecutivo de Benjamin Netanyahu y aplazando su eventual respuesta a más adelante, una vez alcanzado el objetivo actual: la liberación de los detenidos.

Tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, han dejado claro a primera hora de la mañana que lo "urgente" en las primeras horas es garantizar que se respeta la "integridad física y los derechos" de los españoles "retenidos" y que luego ya habrá tiempo para analizar lo sucedido y emprender eventuales acciones.

"Para nosotros, ahora mismo, lo más importante es la seguridad de nuestros compatriotas y que puedan regresar pronto a casa, a su casa, a España. Y a partir de ahí, evidentemente, estudiaremos cualquier tipo de acción", ha sostenido el presidente desde Copenhague, donde ha participado en la cumbre de la Comunidad Política Europea, sin querer entrar a valorar si la acción del Ejército israelí ha sido ilegal al haberse producido en aguas internacionales.

Por su parte, Albares ha indicado que el Gobierno está analizando todo lo ocurrido y ahora está enfocado en poder prestar protección diplomática y consular a los españoles que iban a bordo de la flotilla.

"Llegará otro momento en el que una vez que analicemos todo lo que está ocurriendo pues podamos tomar otro tipo de decisiones", ha señalado, para puntualizar: "En mi trabajo como ministro de Asuntos Exteriores no soy amigo de la inacción, tampoco soy amigo de la precipitación".

EVITAN LA CRÍTICA DIRECTA

Por lo pronto, ambos han evitado la crítica directa hacia la acción del Gobierno de Benjamin Netanyahu ni cargar más las tintas, si bien ya ha habido una primera respuesta con la convocatoria en Exteriores de la encargada de negocios israelí, Dana Erlich, para reclamar la liberación inmediata de los "retenidos" y dejarle claro que se trata de "ciudadanos pacíficos" que no representaban ninguna amenaza.

El Gobierno ha optado así por la prudencia, a la espera de que se aclare la situación de los españoles que iban a bordo. Aunque Albares ha dicho que su Ministerio tenían contabilizados a 65 españoles, desde la organización sitúan esa cifra en torno al medio centenar.

Por ahora, en Exteriores siguen sin tener información precisa sobre el número de detenidos y si todos ellos se encuentran ya en el puerto de Asdod, hasta donde se ha desplazado el cónsul y el consejero de Interior de la Embajada para poder prestarles atención consular.

Según ha denunciado el grupo de abogados Adalah, que asesora a la flotilla, algunos de los participantes les han informado de que "las autoridades migratorias han iniciado ya las vistas para su deportación y sus órdenes de detención en el puerto de Asdod" sin la presencia de ningún consejero legal.

La intercepción de la flotilla ha vuelto a poner de manifiesto las diferencias en el seno de la coalición, con los ministros de Sumar cuestionando la actuación del Ejecutivo, que envió hasta la zona al buque de salvamento marítimo 'Furor' pero solo con el cometido de ayudar y rescatar y nunca para escoltar a los barcos, entre los que había varios con bandera española.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha señalado hoy que el buque de acción marítima de la Armada 'Furor' va a continuar en la zona hasta que los activistas de la flotilla interceptada por Israel en la zona de exclusión sean liberados y vuelvan a sus países.

SUMAR CRITICA LA "TIBIEZA"

En contraposición al tono medido de Sánchez y Albares, Sumar --socio minoritario del Gobierno de coalición-- ha elevado el tono contra Netanyahu y ha criticado la "tibieza" del PSOE en su respuesta a Israel tras la intercepción de la Flotilla.

Así, la vicepresidenta segunda y dirigente de Sumar, Yolanda Díaz, reclamó este mismo jueves mayor contundencia y "alzar más la voz" contra Israel y el "gobierno criminal" de Netanyahu y ha admitido "discrepancias" con los socialistas sobre las medidas a adoptar sobre la situación en Gaza.

En concreto subrayó las diferencias sobre el plan de paz para La Franja auspiciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que el PSOE ha saludado y al que Sumar se opone. Además, ha propuesto adoptar más medidas contra Israel como romper relaciones diplomáticas y que las empresas españolas rompan sus vínculos comerciales con las de Israel.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, también ha criticado con contundencia la intervención de las tropas israelíes, las ha llegado a calificar de "piratería" y ha reclamado a la Fiscalía que actúe de oficio para defender los derechos de los ciudadanos españoles.

En términos similares se ha expresado el portavoz parlamentario de Izquierda Unida y diputado de Sumar, Enrique Santiago, que considera que los activistas detenidos son "rehenes" de un secuestro por parte de Tel Aviv.

Podemos ha ido más allá exigiendo al Gobierno de Sánchez que denuncie a Israel ante la Corte Penal Internacional por el "secuestro ilegal" que a su juicio supone la intervención israelí sobre las embarcaciones que viajaban rumbo a Gaza. Un acto que ha definido como crimen de guerra y "terrorismo de Estado", según ha indicado la secretaria general, Ione Belarra.

La líder del partido morado también ha criticado al Gobierno de Sánchez que movilizara al buque de la Armada española 'Furor' y reprocha que finalmente no ha escoltado a las embarcaciones.