Investigación a la mujer del presidente

El juez Peinado acuerda llevar a Begoña Gómez ante un jurado popular por los cinco delitos que le imputa

Acumula al procedimiento para llevar a la esposa del presidente del Gobierno ante el tribunal del jurado la pieza principal, en la que se la investiga por tráfico de influencias, corrupción entre particulares, intrusismo y apropiación indebida

La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, durante la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid, a 13 de noviembre de 2024, en Madrid (España).

La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, durante la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid, a 13 de noviembre de 2024, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press

Cristina Gallardo

Madrid

El juez Peinado acuerda llevar a Begoña Gómez ante un jurado popular por todos los delitos que le imputa, y no sólo el de malversación de caudales públicos. En un auto dictado este jueves al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 acumula a los trámites que inició la semana pasada para colocar a la esposa de Pedro Sánchez ante un tribunal del jurado las diligencias de la pieza principal, en la que está imputada por trafico de influencias, corrupción en el sector privado, apropiación indebida e intrusismo.

