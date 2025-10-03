¿Cuánto cobra un soldado, un sargento, un capitán y un coronel en España y en Europa?

Tiene dicho el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, el almirante Teodoro Esteban López Calderón, que el mejor banderín de enganche para las Fuerzas Armadas son sueldo y formación. Y, por las medidas que van tomando los gobiernos aliados, se diría que en el seno de la OTAN se considera más urgente el primero que el segundo.

En marzo pasado, cuando Defensa anunció una subida lineal de 200 euros en el salario de los militares, en el Reino Unido las fuerzas armadas ya estaban manejando una subida del 4,5% este año. Y se hizo efectiva en julio pasado: 4,5% de incremento para tropa y suboficiales, y 3,75% para oficiales, y con efectos retroactivos fijados a abril pasado.

El ejército británico es el más mimado de Europa con subidas salariales desde que comenzó la guerra de Ucrania. En 2024, recibieron un incremento salarial del 6%, un punto menos para la oficialidad. Según la Forces Pension Society, institución social de los ejércitos británicos, los militares de base en activo de ese país llevan un 10,5% de subida acumulada desde julio de 2024. No se oculta que estos incrementos “forman parte del esfuerzo del gobierno por mejorar el reclutamiento y la retención” de militares, según afirmaba en su anuncio de subidas el pasado mes de julio.

El escalón español

Es evidente que las retribuciones de las Fuerzas Armadas son asunto crucial en la Europa del rearme. Si entre los ejecutivos la industria de defensa se ha instalado un clima de gran expectación por las anunciadas megainversiones de la UE y sus estados, en las filas de las Fuerzas Armadas españolas hay un a veces poco disimulado interés por si esta será la oportunidad para romper su inveterada tradición de bajos salarios para la gente en filas.

En mayo pasado, la Comisión de Defensa del Congreso, a la vista del Informe del Observatorio de la Vida Militar referido a 2023, emitió un dictamen. Entre sus recomendaciones, colocaron en el número 1 la que dice: “Llevar a cabo una adecuación y mejora del salario de los miembros de las Fuerzas Armadas”.

España se sitúa en puestos de cola europeos en la retribución de sus militares, con diferencias de hasta el 100% en ciertas escalas, si bien las retribuciones presentan problemas de equiparación en el cuadro. Los sueldos brutos son variables en Francia según el destino, y en el Reino Unido se ven influidos por beneficios fiscales: las exenciones en la income tax (el impuesto del IRPF) en ciertos destinos de la carrera militar.

Para el caso de los soldados, la mayor distancia entre salarios en los principales países con la tropa y marinería española llega a rozar el 300%… en el caso de Alemania. Se nota el efecto de las dos grandes inversiones públicas germanas movidas por la guerra: los 100.000 millones de euros anunciados en 2022, al poco de comenzar la guerra y este mismo año, los 22.300 millones de incremento en gasto de defensa, en ambos casos con subidas en los capítulos presupuestarios de salarios de las fuerzas armadas.

Militares españoles, franceses, neerlandeses y polacos en una misma oficina del Eurocuerpo, en Estrasburgo. / Marco Romero. MDE

Subidas

Es poco probable que en España se alcance la proactividad del Reino Unido, que lidera estas políticas para hacer más atractivo el alistamiento. Y no está solo el gobierno británico. En Estados Unidos, los militares van a recibir en sus nóminas un incremento del 3,8% en 2026… después de un aumento salarial del 4,5% este año.

En Francia, desde hace cinco años han crecido las llamadas “primas por OPEX”. Las OPEX son las operaciones militares en el exterior, y en ellas desde 2024 el sueldo del militar se multiplica por 2,5. Este año, el point d’indice, el factor de multiplicación para los salarios de todos los funcionarios franceses -incluidos los militares-, ha sido de 4,92 euros. Un soldado llega a un mínimo de 366 puntos, o sea, 1.801 euros brutos, sin contar los complementos de destino ni otros añadidos en la nómina.

Entre las subidas anuales decididas por gobiernos OTAN, destaca el caso de Países Bajos. En verano del año pasado, el Ministerie van Defensie neerlandés anunció un “acuerdo salarial y de condiciones de empleo” que entró en vigor en enero de este año y que dura hasta septiembre de 2026. El aumento es del 7% para ese periodo: un cinco para este año, y un dos adicional para el siguiente. Una curiosidad del acuerdo: la indemnización por desplazamiento queda fijada en 23 céntimos de euro por kilómetro.