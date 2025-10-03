CASO ÁBALOS-CERDÁN
La UCO desvela que el PSOE dio a Ábalos y Koldo sobres con efectivo en Ferraz
Los agentes han detectado que "en algunos casos" existe "una correlación entre los mensajes que apuntan a entregas de dinero y las liquidaciones de gastos registradas", pero que en otros "no se ha podido confirmar dicha correspondencia"
La UCO concluye que Ábalos operó con un nivel "significativo de ingresos en efectivo" durante los años 2014 y 2024
El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desvela que el PSOE entregó entre los años 2017 y 2021 en efectivo 19.638 euros al ex secretario de Organización del partido José Luis Ábalos. Estas sumas, que fueron retiradas en la caja de la formación política, se entregaron en algunas ocasiones en sobres, tal y como apuntan las pruebas descubiertas, que también desvelan que en ese mismo periodo de tiempo Koldo García habría recibido otros 12.744 euros.
"El análisis de las evidencias digitales ha corroborado que parte de estas liquidaciones se entregaron en efectivo mediante sobres recogidos en la sede del PSOE -en la calle Ferraz-. Este extremo se aprecia en las conversaciones entre Koldo García y [su exmujer] Patricia, quienes indistintamente hacen alusión a entregas de efectivo destinadas a Ábalos y aquellas dirigidas al propio Koldo García", dice de forma literal el informe.
Los agentes han detectado que "en algunos casos" existe "una correlación entre los mensajes que apuntan a entregas de dinero y las liquidaciones de gastos registradas", pero que en otros "no se ha podido confirmar dicha correspondencia".
En su informe, la UCO incorpora algunos de estos mensajes. Como por ejemplo uno del 18 de septiembre de 2018. "Ese día, Patricia le comunicó a Koldo que "ya tengo el sobre de Ferraz". A continuación, le preguntó: "Te lo llevo en el coche a Balbina y te lo dejo allí?".
Suscríbete para seguir leyendo
- Mapa | Estos son los pueblos más pobres de Alicante (y de la Comunidad Valenciana)
- Puente reaviva la polémica con Ruz tras el acto en el aeropuerto de Alicante: “Vino con un micrófono para grabarme”
- La Audiencia juzga a los Fenoll por delito ambiental acusados de enterrar miles de toneladas de basura en fincas agrícolas de Orihuela
- Así serán las nuevas normas para viajar en el TRAM a partir del 1 de octubre
- Vox ve 'inmoral' que Carlos González cobre el 75 % del sueldo en Elche mientras asesora a municipios del PSOE
- Se normaliza la circulación en el El TRAM de Alicante
- Un abogado alicantino denuncia a España ante la UE por la tributación de los nómadas digitales y los emprendedores internacionales
- Colegios con ratas en Alicante