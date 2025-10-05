Viaje a Florencia con Junqueras de guía: el reclamo de una agencia de viajes de Barcelona

Un mundo con buscadores de vuelos y hoteles, y con el ChatGTP dispuesto a diseñarte un viaje o a recomendarte un restaurante en cualquier parte, no tiene que ser un mundo fácil para las agencias de viajes. Ahora Kulturalia, una agencia de Barcelona especializada en expediciones culturales, oferta un viaje de cinco días a Florencia (Italia) con un reclamo peculiar. Quienes lo contraten estarán "acompañados por el profesor de historia y exvicepresidente del Govern, Oriol Junqueras".

El viaje a 'La Florencia de los Médici, cuna del renacimiento' está programado para el mes de noviembre e incluye las grandes joyas de la ciudad toscana: el Palazzo Médici Riccardi; la Galería de la Accademia; el Palazzo Pitti; los Jardines Boboli; la Galería de los Uffizi y las basílicas de Santa Croce y Santa María Novella, entre otras. Son 2.495 euros por persona e incluye pensión completa, hotel de cuatro estrellas y "explicaciones de alto valor histórico". Las de Junqueras. Es, según se indica en la publicidad, un "viaje de autor".

¿Cómo ha acabado Junqueras, que esta semana ha anunciado que quiere ser el candidato de ERC a la Generalitat, en este proyecto? El origen de esta historia no es comercial. Fuentes de ERC consultadas por EL PERIÓDICO apuntan que es un compromiso que asumió cuando estaba en prisión, porque así se lo pedían personas que le escribían cartas a su celda y que le visitaban, y que Kulturalia les ha ayudado a montar el viaje. "Era su ilusión cumplir con ellos al salir de la cárcel [...] Junqueras es un italianófilo", añaden estas fuentes. Desde la agencia confirman la existencia del viaje y recalcan que su especialidad son los itinerarios culturales, pero han declinado hacer más valoraciones.

Del liceo italiano al Vaticano

La decisión de Junqueras de embarcarse en este proyecto también se entiende mirando a su trayectoria previa a la política. Es licenciado en historia moderna y contemporánea por la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB) y doctor en historia del pensamiento económico por el mismo centro. Antes de convertirse en presidente de ERC en 2011 fue profesor universitario y también divulgador en varios medios de comunicación. Además, tiene un vínculo fuerte con Italia: de niño estudió en liceo italiano de Barcelona. Como historiador, hizo investigación en los archivos secretos del Vaticano.

Tampoco es del todo nueva esta vocación de 'guía'. Cuando aún no era un político conocido, organizaba visitas históricas, por ejemplo, en Barcelona. Allí conoció a Marta Rovira, con quien haría luego un tándem político de 13 años. En verano de 2022, días antes de la Diada, aún se le pudo ver por las calles del barrio Gótico de Barcelona en un tour histórico para personas que les interesara una visita por escenarios relacionados con el asedio de las tropas borbónicas a la Barcelona de 1714. Había convocado a los asistentes a través de las redes sociales.