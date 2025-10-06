Begoña Gómez no acude ante Peinado y una de las acusaciones reclama que se impute a Sánchez

Al igual que hizo el pasado 27 de septiembre, tampoco este lunes Begoña Gómez ha acudido a la citación del juez Juan Carlos Peinado, que pretende llevarla ante un tribunal del jurado también por los cuatro delitos de corrupción que se le atribuyen en la pieza principal de la causa abierta contra ella. Sí lo ha hecho su defensa y las del resto de investigados, que alegarán en contra de las intenciones del titular del Juzgado de Instrucción número 41 y volverán a instar el archivo de las actuaciones.

Concretamente, Begoña Gómez ha sido citada para comunicarle que, si acaba juzgada, lo será por un jurado popular por todos los delitos por lo que está investigada --tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo--, no solo por la supuesta malversación, como acordó en un principio. Se trata de la sexta ocasión en la que es citada, pero esta vez además de defensas y acusaciones también se ha llamado a la Universidad Complutense de Madrid para que confirme si se la tiene o no como perjudicada en esta causa, en relación con la cátedra de Transformación Social Competitiva que dirigía la mujer de Pedro Sánchez en este centro académico.

El juez Peinado imputa nuevos delitos a Begoña Gómez por el software de la Complutense / JUAN CARLOS HIDALGO

La última vez también optó por no acudir, quedando representada por su letrado, el exministro socialista Antonio Camacho. Había sido citada para informarla de que, en caso de ir a juicio por la pieza separada de malversación --relativa a la contratación y las actividades desarrolladas por su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez,-- sería juzgada por un jurado popular.

¿Imputación de Sánchez?

En esta última comparecencia, las acusaciones solicitaron que se vuelva a llamar como investigado a Sánchez, si bien este lunes la que representa a Iuistitia Europa, ha anunciado que en este momento es necesario que en esta pieza principal se de un paso más y se eleve exposición razonada al Tribunal Supremo para la imputación del presidente del Gobierno. El letrado de esta acusación, Luis María Pardo, ha señalado que si el resto de acusaciones no le respaldan solicitará al juez dejar de ir junto al resto de partes bajo una misma dirección letrada, ahora en manos de Hazte Oír.

Lo hace después de que, el pasado 2 de octubre, el juez Peinado señalara en una resolución que ve "fundamental" el vínculo de Pedro Sánchez con su esposa, Begoña Gómez, para reforzar la acusación contra ella por corrupción. El magistrado justifica su decisión de juzgar por el trámite del jurado a la esposa del presidente del Gobierno por tráfico de influencias en que "el origen de los hechos delictivos" que investiga por las "acciones llevadas a cabo por Begoña Gómez [...] derivan de su relación de parentesco con el actual presidente del Gobierno".