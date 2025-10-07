El Congreso aplaza a mañana la votación sobre el embargo de armas tras las quejas de Israel por el aniversario del 7-O

El Congreso aplaza finalmente a este miércoles la votación del decreto para el embargo de armas a Israel después de que la embajada israelí lamentara la coincidencia de esta sanción con el segundo aniversario del atentado de Hamás el 7 de octubre de 2023, que se saldó con casi 1.200 víctimas.

La Junta de Portavoces del Congreso ha tomado la decisión este mediodía con el apoyo de la mayoría parlamentaria, y a petición formal de Junts y PP. De esta manera, el debate de la medida será este martes por la tarde pero la votación tendrá lugar el miércoles.

El decreto sobre el embargo de armas fue una de las medidas impulsadas por Pedro Sánchez a principios de curso, cuando anunció un paquete de sanciones contra el Gobierno de Benjamin Netanyahu.

El decreto tardó dos semanas en aprobarse y fue cuestionado por los socios del PSOE. Sumar, socio minoritario del Gobierno, avanzó que pediría que se tramitase como proyecto de ley para introducir cambios, mientras Podemos asegura que es un "decreto fake" y amenazan con tumbarlo si no se endurece el contenido del texto.

El partido morado asegura que el paquete de medida es un "coladero", por incluir la posibildiad de hacer excepciones por motivos de seguridad nacional. En las últimas horas, después de que Junts mostrase su disposición a apoyar el embargo, Podemos ha aumentado la cautela, alentando la tesis de que puede dejar que se apruebe. Su rechazo, eso sí, implicaría la rechazo decreto.

La votación estaba prevista para este martes a última hora, pero unas horas antes la Junta de Portavoces lo ha aplazado después de que la embajada de Israel se quejara por coincidir la votación con una fecha especialmente signiticativa como es el 7-O.

"La elección del Gobierno de España de la fecha del 7 de octubre para someter a votación el decreto-ley sobre el embargo de armas a Israel es una decisión cínica y condenable", señalaba la embajada israelí en España en un comunicado, donde recordaba que ese día "marca el princpio de la guerra".

"Escoger precisamente ese día resulta perverso, inhumano y aberrante, cuando todo el pueblo de Israel y las comunidades judías de todo el mundo estarán de luto, recordando a sus víctimas", continuaba.