El Gobierno justifica los sobres del PSOE a Ábalos: “Pagar en metálico no es ilegal ni irregular”

El Gobierno se agarra a que el informe de la UCO sobre José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del partido, no apunta a financiación irregular del PSOE. “Queda claro y registrado es que no hay financiación irregular. No hay. No existe financiación irregular”, ha defendido la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, apoyándose en el informe. Una línea roja para los socios del Gobierno y que agita el PP. El informe de 285 páginas de extensión sí desvela que el PSOE entregó entre 2017 y 2021 en efectivo 19.638 euros a Ábalos, sumas que se entregaron en algunas ocasiones en sobres. Unos pagos que se han justificado desde Moncloa porque “pagar en dinero metálico no es ilegal ni es irregular”.

Alegría ha destacado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que en el Senado también se pagan en metálico gastos adelantados por los senadores. “Si un senador, una senadora tiene que hacer un desplazamiento por su cargo al extranjero, esa dieta el Senado se la paga en metálico”, ha explicado para concluir que “esto es una práctica habitual que se hace en empresas o en instituciones y que evidentemente siempre tienen registro contable”. En el Congreso, por el contrario, estos pagos se hacen a través de transferencias.

Como vienen haciendo desde Ferraz, la portavoz del Ejecutivo ha argumentado además que todo el dinero pagado en gastos por el partido “tiene origen legal, está contabilizado y sobre todo está fiscalizado por el Tribunal de Cuentas”.

Sobre las acusaciones del PP respecto a una presunta financiación irregular, Alegría ha afeado que “hablar de sobres y de financiación irregular” desde Génova “es como escuchar a un pirómano hablar de cómo tenemos que cuidar y cómo se tienen que apagar los incendios de nuestros bosques”.

Fuentes de Moncloa trasladan que la propia imagen de los sobres con los pagos que se recogen en el informe serían la muestra de que “no hay nada oscuro detrás”. Se refieren a las cantidades que portan, incluidos céntimos. "Una prueba palmaria", señalan.

Tribunal de Cuentas

Sobre el desajuste en un pago de 500 euros, sostienen las mismas fuentes que se trataría de una aportación en metálico de los tickets de gasto aportados y otra parte para los gastos de su equipo. En lo que insisten es que todas las salidas de caja están justificadas con sus respectivos tickets y tienen “soporte documental detrás”.

Todos los pagos vía caja tienen sus comprobantes de gastos y están justificados. Como hemos dicho en infinidad de ocasiones, las cuentas del PSOE están aprobadas por el Tribunal de Cuentas, incluidos estos pagos, y auditadas de forma externa. Desde el principio de este procedimiento, el PSOE manifestó que sus cuentas eran absolutamente transparentes y acordes con la legalidad. Y el tiempo y los informes lo están demostrando. Afirmar que el PSOE ha pagado, de forma irregular, a Ábalos o a cualquiera es una calumnia. Los pagos a Ábalos son gastos remunerados vía caja contra los justificantes presentados por él ante el PSOE”, sostuvieron desde Ferraz en un comunicado tras hacerse público el informe el pasado viernes.