PSOE y Sumar pactan desbloquear la comisión de la dana en el Congreso y que Sánchez pueda comparecer sobre la "reconstrucción"

PSOE y Sumar han alcanzado un acuerdo para desbloquear la comisión de investigación del Congreso sobre la gestión de la dana del 29 de octubre que se cobró la vida de 229 personas. Casi un año después de la catástrofe, y tras un choque a comienzos de verano por las exigencias de algunos partidos de que Pedro Sánchez también fuera citado a esta comisión, los dos partidos del Gobierno de coalición han cerrado un plan de trabajo dividido en fases: primero acudirán las víctimas; después el president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, y varios de sus consejeros y, por último, miembros del Gobierno de España, entre los que estará el propio jefe del Ejecutivo.

A primera hora de la mañana, ambas formaciones han anunciado un pacto para reactivar la comisión del Congreso, que fue aprobada aprobada a mediados de marzo y lleva desde entonces paralizada, para que "se investigue lo ocurrido y que comparezcan en sede parlamentaria los responsables de la emergencia". No obstante, ninguno de los dos partidos ha hecho público el listado completo de comparecientes. Ha sido el diputado de Compromís Alberto Ibáñez quien ha explicado que, más allá de las víctimas, de los dirigentes de la Generalitat valenciana y de técnicos y profesionales, también serán llamados durante la "fase de reconstrucción" los miembros del Gobierno de España.

"Nosotros tenemos un acuerdo global que incluyen los comparecientes y nos consta que no hay ningún problema en que pueda venir el presidente del Gobierno", ha dicho Ibáñez. A su lado, el diputado de IU y vicepresidente primera de la comisión de investigación, Nahuel González, ha apuntado que Sánchez no será citado "al mismo nivel que Carlos Mazón". "Lo que desde un primer momento pedíamos que hubiera una fase de emergencia, donde quedara claro por qué no se avisó y, después, en una fase de reconstrucción, también vengan las autoridades y diversos miembros del Gobierno de España, entre los que pueda estar el presidente del Gobierno", ha recalcado, antes de insistir en que "nunca equiparan" a Sánchez con Mazón. No obstante, el PSOE guarda silencio y no confirma que el presidente vaya a ser citado.

Otro listado

Con el acuerdo ya cerrado entre PSOE y Sumar, ahora falta que el resto de partidos del bloque de la investidura acaben apoyándolo. La mayor dificultad está en Podemos. Los morados han pactado con Àgueda Micó, diputada de Compromís que abandonó Sumar para integrarse en el grupo mixto y tener mayor autonomía, un listado de comparecientes alternativo con casi 100 nombres, entre los que están el de Sánchez, el de nueve ministros y el de la exvicepresidenta tercera Teresa Ribera. Además, en la estructura que plantean, Mazón sería el primero en comparecer y no las víctimas.

No obstante, fuentes de Sumar explican que son las asociaciones de víctimas las que han solicitado ser las primeras en comparecer en la comisión y que, además, su plan incluye poder citar a Sánchez, por lo que no ven problemas para que los morados terminen dando el visto bueno al plan que han acordado con los socialistas.