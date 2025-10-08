El TC rechaza las objeciones del Supremo a la ley de amnistía y el recurso de Aragón, porque ya se resolvió en junio

El pleno del Tribunal Constitucional sigue deshaciéndose de la batería de recursos de inconstitucionalidad y de amparo que recibió en relación con la amnistía. En su reunión de esta semana le ha tocado el turno al recurso de las Cortes de Aragón y la cuestión de inconstitucionalidad elevada por el Tribunal Supremo en relación con los delitos de desórdenes públicos y atentado a la autoridad que debía revisar en casación por una manifestación en Girona contra la sentencia del 'procés'.

La impugnación de Aragón ha sido rechazado por "pérdida de objeto", al entender que todas sus objeciones a la ley fueron resueltas en la sentencia que declaró la constitucionalidad de la amnistía. Las dudas del alto tribunal contra la medida de gracia han sido rechazadas, en aplicación de la doctrina marcada en la sentencia de junio, aunque en este caso se ha decidido pronunciarse sobre ellas en vez de entender ya resuelta la cuestión.

La sentencia, que ha contado con los votos particulares de los magistrados de sensibilidad conservadora Ricardo Enríquez -también ponente de la sentencia dada a conocer este miércoles-, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa, solo da la razón al alto tribunal en que el artículo 1 de la ley de amnistía vulnera el principio de igualdad, al no tener en cuenta a los manifestantes contra el perdón que puedan cometer desórdenes públicos. El Supremo sostenía que constituía una desigualdad basada en la “opinión” o ideología proscrita por el artículo 14 de la Constitución carente de fundamento alguno y, por tanto, “arbitraria”.

Se trata de uno de los tres peros que el Constitucional ya incluyó en su sentencia del pasado 26 de junio. La cuestión prejudicial del Supremo entendía que la ley vulneraba el derecho constitucional a la igualdad ante la ley, así como los principios de seguridad jurídica y proscripción de la arbitrariedad que la Constitución española proclama, así como el de exclusividad jurisdiccional.

Pero, salvo en lo relativo a la desigualdad, al discriminar a unos manifestantes frente a otros, el TC se remite a la doctrina constitucional que fijó en junio y rechaza cualquier vulneración del principio de arbitrariedad, de igualdad y prohibición de discriminación y de seguridad jurídica.

En relación con este último principio añade algunas consideraciones adicionales en relación con los eventuales “efectos criminógenos” o generadores de desafección que según el Supremo podían derivarse de la ley. El tribunal señala que “se trata obviamente de aspectos no solo extrajurídicos sino también puramente hipotéticos, cuyo análisis es ajeno al juicio de constitucionalidad que ahora nos corresponde, y para cuya respuesta hemos de remitirnos a lo anteriormente señalado respecto a la idoneidad y oportunidad de la ley enjuiciada”.

La sentencia declara que se ha de "convenir con el fiscal general del Estado en que el principio de seguridad jurídica, en su proyección en el plano de la legalidad penal, no significa que los ciudadanos puedan y deban confiar, al amparo de la Constitución, en que la ley penal no cambiará, ni que no podrá ser objeto de excepciones aplicativas o exenciones que se concreten en un trato más benévolo, para ellos o para otros, en atención a eventuales circunstancias de la persona o del hecho, o del contexto histórico, político o social, que el legislador, en el ámbito de la potestad legislativa y respetando otras exigencias derivadas de la Constitución, pueda tomar en consideración en un momento determinado”.

Para llegar a esa conclusión, el pleno ha rechazado las objeciones que la Abogacía del Estado y el fiscal general del Estado hacían a la cuestión del Supremo, al entender que el objeto del procedimiento por el que planteaba sus dudas sí se encontraba perfectamente identificado (una protesta contra la sentencia del 'procés' en Girona). Y porque su escrito, aunque mencione el derecho de la Unión Europea, se construyen con exclusiva referencia a la Constitución y a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El TC no ha resuelto la vulneración del principio de exclusividad jurisdiccional alegada, al entender que se planteó de forma subsidiaria y no está acompañada de sustento argumental.

Los otros peros

Las otras dos objeciones que el TC puso en junio a la amnistía consistían en la "apostilla" que se añadió al límite temporal que prevé la amnistía, entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023, para incluir actos "cuya ejecución finalizase con posterioridad a esa fecha”. Este es el único punto que la futura sentencia declara "inconstitucional y nulo al otorgar un efecto pro futuro a la amnistía que carece de justificación objetiva y razonable y que resulta, por ello, discriminatorio". La sentencia también cuestionaba el haber olvidado a las acusaciones populares a la hora de escuchar a las partes para aplicar la amnistía en el Tribunal de Cuentas.

El pleno también ha abordado el primero de los 16 recursos interpuestos por las comunidades autónomas gobernadas por el PP y Castilla-La Mancha. Se trata del interpuesto por las Cortes de Aragón, que es el único que mencionaba la malversación, aunque no la negativa del Supremo a aplicar la amnistía al delito por el que se condenó a los líderes independentistas, como el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y se procesó en rebeldía al expresidente catalán Carles Puigdemont.