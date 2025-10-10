Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Oriente Próximo

Comienzan las deportaciones de los españoles de la segunda flotilla detenidos en Israel

Entre los deportados está la diputada regional de Más Madrid Jimena González, que aterrizará esta noche en Barajas

La diputada Jimena González.

La diputada Jimena González. / EP

EFE

Argel

Cuatro de los ocho españoles detenidos en Israel de la segunda flotilla a Gaza, interceptada el pasado miércoles en aguas internacionales, serán deportados este viernes desde Estambul, confirmó el grupo Rumbo a Gaza, campaña española de Flotilla de la Libertad-Thousands Madleens.

Entre los deportados, está la diputada regional de Más Madrid Jimena González, que aterrizará esta noche a las 22:30 (20.30 GMT) en el aeropuerto de Barajas de Madrid, según su organización política.

Noticias relacionadas y más

Ayer jueves, el equipo legal de la Flotilla, Adalah, asistió a más de 50 audiencias judiciales en la prisión de Ktziot (suroeste) y visitó a varios de los 140 integrantes de la misión detenidos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Alerta roja mañana en Alicante: la dana Alice pone en "riesgo extremo" a 51 localidades
  2. Olcina: 'La dana se ha formado al final en el sureste peninsular y por eso la inestabilidad se traslada a la Vega Baja
  3. Alerta roja en el litoral sur de Alicante para el viernes tras dejar ya la dana Alice hasta 120 litros en la provincia
  4. Última hora de la dana Alice en Alicante: Sanidad recomienda no desplazarse a las citas médicas si el temporal impide hacerlo con seguridad
  5. ¿Cuándo se esperan las lluvias más intensas en Alicante?: horas y precipitaciones por municipios
  6. Buscan testigos de una brutal paliza de veinte personas a un joven de 18 años junto a una discoteca en Alicante
  7. Coches y contenedores arrastrados en Elche por una lluvia de 20 minutos y el río Vinalopó rebosante de agua
  8. Ni de Alicante a Elche ni del aeropuerto a Benidorm: este es el trayecto que más personas hacen cada día en la provincia

La dana Alice arrecia en la Vega Baja con tormentas y hasta 60 litros en Pilar de la Horadada, Torrevieja y Orihuela Costa

La dana Alice arrecia en la Vega Baja con tormentas y hasta 60 litros en Pilar de la Horadada, Torrevieja y Orihuela Costa

Benidorm da uso a los antiguos Juzgados de Beniardá para el PROP y la Extensión Administrativa

Benidorm da uso a los antiguos Juzgados de Beniardá para el PROP y la Extensión Administrativa

Lo que revelan más de mil negativos fotográficos ocultos en la Iglesia de San Agustín de Orihuela 

Lo que revelan más de mil negativos fotográficos ocultos en la Iglesia de San Agustín de Orihuela

La UA dedica la nueva edición de su curso de flamenco al arte del baile

La UA dedica la nueva edición de su curso de flamenco al arte del baile

El MOE organiza una conferencia sobre los cien años del cuartel de Rabasa en Alicante

El MOE organiza una conferencia sobre los cien años del cuartel de Rabasa en Alicante

Sin más policías en plena alerta roja: un sindicato asegura que el Ayuntamiento de Alicante no ha reforzado el servicio

Sin más policías en plena alerta roja: un sindicato asegura que el Ayuntamiento de Alicante no ha reforzado el servicio
Tracking Pixel Contents