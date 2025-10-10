Oriente Próximo
Comienzan las deportaciones de los españoles de la segunda flotilla detenidos en Israel
Entre los deportados está la diputada regional de Más Madrid Jimena González, que aterrizará esta noche en Barajas
EFE
Argel
Cuatro de los ocho españoles detenidos en Israel de la segunda flotilla a Gaza, interceptada el pasado miércoles en aguas internacionales, serán deportados este viernes desde Estambul, confirmó el grupo Rumbo a Gaza, campaña española de Flotilla de la Libertad-Thousands Madleens.
Entre los deportados, está la diputada regional de Más Madrid Jimena González, que aterrizará esta noche a las 22:30 (20.30 GMT) en el aeropuerto de Barajas de Madrid, según su organización política.
Ayer jueves, el equipo legal de la Flotilla, Adalah, asistió a más de 50 audiencias judiciales en la prisión de Ktziot (suroeste) y visitó a varios de los 140 integrantes de la misión detenidos.
